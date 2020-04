31 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a borsodnádasdi idősotthonban, egyikük meghalt

Borsodnádasd polgármestere, Kormos Krisztián csütörtök délelőtt még nem tudott tájékoztatást adni, hogy a helyi idősek otthonában elvégzett koronavírustesztek közül hány lett pozitív, korábban csak becslés alapján azt közölte, hogy az otthonban nagyjából a lakók fele lehet fertőzött.

Azóta kiderült, hogy 31 koronavírus-fertőzést regisztráltak az otthonban, közülük egy lakó meghalt, 15 beteget pedig kórházban ápolnak – közölte az RTL Híradóval a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal.

Az idősotthon minden ellátottja járványügyi zárlat alá került, vagyis nem hagyhatják el a lakószobájukat, és folyamatos egészségügyi megfigyelés alatt állnak. Az otthonban maradt koronavírusos betegeket elkülönítették az épületen belül, az ott dolgozók számára pedig folyamatosan biztosítja a fenntartó a védőeszközöket.

Az RTL Híradó riportjában látható, hogy több házra is kihelyezték a településen a hatósági házi karantént hirdető táblákat. Azt ugyanakkor nem tudni, hogy a 3000 főt számláló településen hány fertőzött lehet, és van-e, akit kórházba kellett szállítani.

Kormos csütörtökön arról is írt , hogy több önkormányzati dolgozó koronavírustesztje is pozitív lett. A polgármester közlése szerint amit tudomást szereztek a fertőzés megjelenéséről, önkormányzati forrásból és vállalkozók támogatásával gyorsteszteket szereztek be, ám azok lehet, hogy csak az önkormányzati dolgozók tesztelésére lesznek elegek. A településnek közben az orvoshiánnyal is meg kell küzdenie: a járványügy miatt a külsős orvosok elkezdték visszamondani az ügyeletet Borsodnádasdon.