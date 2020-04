Borsodnádasdi polgármester: Pozitív lett több önkormányzati dolgozó koronavírustesztje

Rendszeresen tájékoztat a koronavírus-járvány településbeli alakulásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Borsodnádasd polgármestere, Kormos Krisztián. Ahogy azt megírtuk, Kormos néhány napja a Facebookon írta meg, hogy a helyi idősotthon legalább fele koronavírusos lehet. A polgármester korábban azt jelezte, hogy három új fertőzöttet találtak, így összesen négy pozitív van az otthonban, amelynek egyébként nem az önkormányzat a fenntartója.

Kormos aztán még több megbetegedést jelentett, de adatairól azt mondta, nem hivatalosak, de hitelesnek mondható helyről származnak. Április 11. körül egyébként az otthon összes ellátottját és gondozóját tesztelték, derült ki a posztból, ahogy az is, hogy a teszteléseket és kontaktkutatásokat folytatni fogják a hatóságok.

Most újabb bejegyzést tett közzé a polgármester, ebben többek között beszámol arról is, hogy

most már biztosra mondható, hogy jelen van városunkban a vírus. Akik hivatásukat végezték és településünkön élnek, azok között sajnos első tesztek mutattak pozitivitást - de az őszinteséghez az is hozzátartozik, hogy önkormányzatunknál is vannak olyanok, akik tesztje elsőre pozitív lett.

A polgármester azt írja, ez azután derült ki, hogy elrendelte a Központi Konyha lezárását, és fertőtlenítését. Az ott dolgozókat szintén tesztelik, náluk még nem mutattak ki fertőzést. Kormos hozzáteszi azt is, hogy sok olyan személynek lett negatív az első tesztje, akiket érintettnek gondoltak, a szűrés azonban folytatódik ezután is. Kedden önkormányzati forrásból és vállalkozók támogatásával gyorsteszteket szereztek be,

amivel a héten fogjuk tudni tesztelni azon alkalmazottakat, akik a frontvonalban érintkeznek a lakossággal. [...] Hangsúlyozom - ez szinte csak az első vonalban dolgozók tesztelésére lesz elegendő - de talán ebből is kapunk egy képet, hogy van e baj és mekkora baj van az ellátórendszerben - mert ezen ismertek nélkül én nem engedem meg a megszokott, normális munkát és visszatérést.

A településnek közben az orvoshiánnyal is meg kell küzdenie: a járványügy miatt a külsős orvosok elkezdték visszamondani az ügyeletet Borsodnádasdon.

Noha a 444 is többször érdeklődött az operatív törzsnél, a Pesti úti idősotthonnal ellentétben a borsodnádasdiról eddig nem érkezett hivatalos információ.