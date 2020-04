Akár a kétszerese is lehet a koronavírus-fertőzés miatt történt elhalálozások száma az eddig ismertnek a Spanyolország részét képező autonóm Katalóniában, írja a CNN. A következtetést a régiós közegészségügyi hivatal új adataiból, és a ravatalazók adatközléseiből vonták le. Eszerint ugyanis a ravatalozók szerdáig bezárólag 7097 koronavírussal összefüggő halálesetről számoltak be Katalóniában, ez a szám a barcelonai eseteket is tartalmazta.