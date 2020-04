Csak írásbeli érettségi lesz, május 4-én kezdődnek a vizsgák

Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra tartottak kormányinfót csütörtök délelőtt. Gulyás elmondta, milyen döntés született az érettségikkel kapcsolatban a kormányülésen.

Az idei érettségi jelentkezők összesen 113 ezren vannak, de ebben benne vannak az előrehozott érettségire jelentkezők is, mondta Gulyás. Majd bejelentette,

Kizárólag azok érettségizhetnek most, akiknek most kell a továbbtanuláshoz.

Előrehozott érettségire nincs lehetőség,

csak a végzősök érettségiznek majd.

Ez 83 ezer embert jelent.

Kizárólag írásbeli érettségi lesz

- mondta Gulyás, és hozzátette, szóbeli csak ott lesz, ahol írásbelire eddig nem volt lehetőség, ez 3178 embert érint csak.

Az érettségik május 4-én kezdődnek

Gulyás elmondta, az érettségi lebonyolításához két hétre lesz szükség, a gyakorlatban pedig szigorú egészségügyi követelmények lesznek. Például a vizsgázók létszáma egy helyiségben nem lehet több 10 főnél. A vizsgázók között pedig meg kell lennie a másfél méter távolságnak.

Érettségit senkinek sem kötelező tennie

, ha valaki úgy döntene, hogy most nem érettségizik, akkor ősszel teheti majd meg, és akkor a jövő évi felvételi folyamatba tud bekapcsolódni. Gulyás elmondta, hogy mivel Magyarországon az érettségi egyben felvételit is jelent, így ha most nem tartanák meg az érettségiket, akkor az káoszt okozna a felvételi eljárásban, ami nem megengedhető.

Az OKJ-s képzéseknél, a szakmai vizsgák lebonyolítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja, elsősorban írásban bonyolítják, ott, ahol erre lehetőség van, a minisztérium ad majd részletesebb tájékoztatást.

Még múlt héten tett javaslatot az oktatási akciócsoport a kormánynak az érettségik kérdésében. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, az akciócsoport vezetője az operatív törzs akkori sajtótájékoztatóján elmondta, hogy javaslatuk szerint felére csökkentenék a vizsgaesemények számát, a szóbeli érettségi pedig elmaradna. A felmerülő gyakorlati kérdésekről pedig ebben a cikkünkben írtunk .

Maruzsa április 9-én elmondta, a tapasztalat azt mutatja, hogy az európai országok két úton járnak:

vagy az év végi eredményekből számított jegyekkel adják ki az érettségi bizonyítványokat, azaz nem szerveznek érettségit;

vagy pedig technikailag egyszerűsítik, rövidítik a vizsgákat.

Az uniós országok döntő többsége még nem hozta meg az érettségire vonatkozó döntését, vagy pedig a járványügyi helyzettől tették ezt függővé.

Magyarországon az érettségi egyben felvételit is jelent. Ha nincs százalékos eredményt hozó érettségi, akkor sok szakon nem lehet méltányos módon a teljesítmény alapján rangsorolni a jelentkezőket, és akkor felvételit kellene szervezni, erre viszont a felsőoktatási intézmények nincsenek felkészülve. Épp ezért az oktatási akciócsoport azt javasolta már korábban is, hogy ha a járványhelyzetben van rá mód, akkor érdemes megszervezni az érettségit.

Az április elejei javaslatban az szerepelt, az előrehozott, valamint az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő vizsgákat törölni kellene. Az oktatási akciócsoport azt is javasolta, hogy aki nem felvételizik idén, tehát valójában nincs égető szüksége az érettségi eredményre, az lépjen vissza a jelentkezéstől.

Akiknek viszont megtartják az érettségit, ott a szokásostól eltérő módon a lehető legkevesebb személyes kontaktusra törekednének. A vizsgázók és a pedagógusok biztonsága érdekében pedig úgy kell megvalósítani a vizsgákat, hogy másfél méteres távolság legyen minden érintett között, illetve egy helyiségben a vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a legfeljebb 10 főt, javasolták. Ezt erősítette most meg Gulyás Gergely a kormányinfón.

(Borítókép: A középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga tételfüzete egy diák padján a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban 2019. május 6-án. - fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)