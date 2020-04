Közadakozásból vettek tesztelő gépet a tatabányai kórházba, de csak a gyanús eseteket vizsgálnák

Bencsik János országgyűlési képviselő a Tatabányai Közösségi Televízióban számolt be április 11-én arról, hogy 69 adományozó segítségével - köztük magánszemélyekkel, kisvállalatok, egyéni vállalkozókkal és nagy cégekkel - 18 millió forint jött össze a Szent Borbála Kórház koronavírus-tesztgépére.

A koronavírus-tesztelésre alkalmas laboratórium költsége nagyjából 10 millió forint, a tesztek pedig körülbelül 8000 forintba kerülnek hozzá. A mintavétel a tatai és a tatabányai kórházban történik, a mintákat a kórház szállítja Környére, és a Becton Dickinson Kft. ingyenesen biztosítja a helyiség használatát valamint az üzemeltetési tevékenységet.

Csakhogy sokan kiakadtak azon, hogy a közakadozásból létrehozott laborban csak a gyanús eseteket vizsgálnák. Ennek többen hangot is adtak a Facebookon, Bencsik Jánost is számonkérve, aki reagált a közösségi oldalon: "A “kevesek” adományaiból megvásárolt berendezés a kórház tulajdona. Ennek megfelelően annak szakmailag megalapozott üzemeltetése is a kórház feladata. Minden ezzel ellentétes “belemagyarázás” alighanem politikai hangulatkeltés azok részéről, akik néhány nappal ezelőtt még kételkedtek a kezdeményezés sikerességében. Ez bizony elég szánalmas hozzáállás."

Magyarországon a nyugati országokhoz képest kevesebb tesztet végeznek, tömeges tesztelés nincsen, sőt, koronavírusos betegek beszámolói szerint gyakran úgy kell könyörögni a tesztekért.