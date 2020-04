Öt hónapos csecsemőjük lett koronavírusos, de a szülőket nem tesztelik

Április 6-án, hétfőn egy Nyugat-Dunántúlon élő házaspár öt hónapos csecsemője lázas lett. A pár kezdetben arra gyanakodott, hogy nő a kislányuk foga. 39 fok fölött adtak neki egy kúpot, ami hőemelkedésig vitte le a hőmérsékletét, de két óra múlva újra felment a láza. Emellett folyt az orra és az egyébként örökmozgó kislány erősen bágyadt, gyenge lett.

Az anya másnap reggel felhívta a gyermekorvost, akivel többször konzultált. Az anya elmondása szerint az orvos "hihetetlen körültekintéssel végezte még így telefonon keresztül is a munkáját", szerdáig többször beszéltek. A doktornő szerdán ugyanakkor már túlzásnak gondolta, hogy a fogzás miatt alakult volna ki a folyamatos láz, ezért elrendelte a koronavírustesztet.

"Meglepő módon csütörtökön a déli órákban jöttek is mintát venni. Ekkorra a lányunk minden eddigi tünete teljesen elmúlt, bár ez még ekkor nem nyugtatott meg minket. Pénteken sem volt már semmi tünet a minimális orrfolyáson kívül. Egyeztettünk a doktornővel, talán a foga lehetett... esetleg egy kis vírust még benyelhetett mellé. Biztosak voltunk, hogy a teszt negatív lesz" - mesélte az Indexnek az édesanya, aki furcsának találta, hogy a mintavétel után a kislányuk nevére kaptak egy határozatot, miszerint további intézkedésig nem hagyhatja el a lakást, de a szülőkre ugyanaz nem vonatkozott.

Április 11-én, szombaton kora délután a szülőket felhívták telefonon egy idegen számról. "A Járványügyi Hivatal hívott az eredmény miatt, ami pozitív lett, ledöbbentünk. Fél órás beszélgetés, rengeteg kérdés. Én is kérdeztem: Minket tesztelnek? Nem! Három nevet adtam le, akivel két héten belül érintkeztünk. Őket tesztelik? Esetleg vonatkozik rájuk valami? Karantén? Nem, egyik sem! Csak felírják a nevüket" - mesélte az édesanyja, aki ekkor szerette volna azt is megtudni, hogy a lányát mikor tesztelik újra. "Vélhetően két hét múlva, de erről még döntenek" - jött a válasz. Egyúttal közölték vele, hogy a telefonbeszélgetést követően él a határozat, miszerint a teljes családot két hét karantén alá helyezik, igaz, erről a mai napig nem kaptak hivatalos értesítést.

"Még aznap rendőrök kopogtatnak, megkapjuk a híres piros matricát. Ők az eredménnyel még nincsenek tisztában, így mi lejelentettük magunkat. Még aznap rengetegen hívtak, már azt sem tudtam épp kivel beszélek. Hárman hívtak ugyanabban a témában. Mindenki a lányával akart beszélni mindenképp.

Minden alkalommal elmondtam, hogy én szívesen átadom, de nem hiszem, hogy eredményes lesz a beszélgetés.

Azóta a kislánynak nincsenek tünetei. Az édesapja még azelőtt volt beteg, hogy a baba megbetegedett volna: egy napig tartó hőemelkedés, orrfolyás, torokfájás, kis levertség, de semmi komoly.

"Lehetett egy kis nátha vagy akár túl is eshetett a víruson elsőként. Nekem az elmúlt 3 napban volt hasmenésem, fejfájás és jelenleg is fáj a torkom, vagy inkább kapar. Vélhetően ezek a vírus tünetei, ezért csak remélni tudom, hogy nem jön ki rajtunk durvábban" . mondta a nő az Indexnek.

Azt is mondta, hogy több mint egy hét telt el a kislányuk első tünetei óta, elvileg most, a második héten, a mintavételt követően feloldják a karantént, ha a tesztje negatív lesz. "Tőlünk nem vesznek mintát, ez már biztos. Tehát ami ezután történhet, hogy pozitív teszt esetén még maradunk itthon. Negatív teszt esetén a határozatot feloldják, a férjem megy dolgozni, ezzel talán tovább fertőzve másokat. Tekintve, hogy rajtam most mutatkoznak az első tünetek, biztosan még fertőző állapotban leszek. Nálunk még szerencsés a helyzet, hiszen én itthon vagyok, így természetesen senkit nem teszek ki a fertőzés lehetőségének, de a férjemnél ez elkerülhetetlen" - mondta a nő az Indexnek.

Az édesanya arról is beszélt, hogy minden nap jönnek ellenőrizni őket a rendőrségtől, de minden nap más listájuk van. "Hol a kislányunk nem szerepel a listán, hol mi nem. Van, hogy az egy tömbbel mellettünk karanténban lévő pár nevének egyike kerül a mi háztartásunkba, máskor a vezeték-és keresztnevek keverednek, vagy a születési dátumok. Ez persze nem az ő hibájuk, minden elismerésem a kitartásuk iránt!" - mesélte az anya. Hozzátette: szerencsére a házuk néhány lakója és rengeteg ismerős, barát nyújtott egyből segítő kezet, amiért nagyon hálásak.