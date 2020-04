Vandálok rongálják a kiemelten védett Sas-hegyet

A Sas-hegy kiemelt helyzetű természetvédelmi területnek számít, és az ott dolgozók az elmúlt időszakban egyre több illetéktelen behatolók által okozott kárral szembesültek - írja a Duna-Ipoly Nemzeti Park a honlapján.

A Budai Sas-hegy országos jelentőségű természetvédelmi terület, egyben Natura 2000-es terület is, nagyon ritka és érzékeny fajok élőhelye. A természeti értéknek a megőrzése miatt a terület kerítéssel el van kerítve.

A nemzeti park munkatársai azt írják, sokan úgy gondolják, hogy őket nem tántoríthatja el a birtokhatár, azaz a kerítés. "Szabadon átvághatják, felbonthatják, lenyomhatják, és a már kész réseken ők is, mások is bejuthatnak a természetvédelmi területre. Itt aztán szabad a vásár: bóklászás, amerre a lábuk visz, piknik a védett gyepben, kutyafuttatás – hadd vadásszon csak a gyíkokra..." - számolnak be.

Április elején az érvényben lévő tűzgyújtási tilalom ellenére tüzet raktak a parkolóban, kockáztatva, hogy lángra kapjon a növényzet és a házak. Húsvét vasárnapra pedig a látogatóközpont mellett randalíroztak. Sörös dobozokat dobáltak el, kidöntötték a meseösvény két tábláját, letörték a pókhálós mászókát őrző pók lábát. A Facebook-posztjuk alapján fát is vágtak ki.

Fotó: DINP

"Elkeseredetten és dühösen kérdezzük: így fogadjuk majd itt az óvodás és iskolás csoportokat?" - írják.

A járványügyi helyzet most zárva tartják a bemutatóhelyet, nem fogadnak csoportokat, látogatókat, de kérnek mindenkit, különösen szomszédaikat, hogy tartsák tiszteletben a védett terület határát. A területen illetéktelenül tartózkodók bűncselekményt követnek el, ami alól a tájékozatlanság sem ad felmentést. Természetvédelmi területen szemeteléssel, taposással, favágással természetkárosítást is megvalósítanak, ami ugyancsak a bűncselekmény - hívták fel a figyelmet.