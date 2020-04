Végigsöpör az idősotthonokon a vírus

Az országos tisztifőorvos szerint Magyarországon jelenleg - nem csak az idősotthonokat, hanem mindent figyelembe véve - egyetlen góc ismert "nagyon nagy számú" megbetegedéssel, amelyre csak "az idősotthon"-ként hivatkozott Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. A péntek reggeli interjújában Orbán Viktor is egyetlen idősotthont emelt ki, amelyet különösen érint a fertőzés.

Ez az idősotthon a fővárosi fenntartású Pesti úti intézmény, ahol a tisztifőorvos tájékoztatása alapján kétszáznál is több fertőzöttet azonosítottak, és tizen meghaltak. A felelősség kérdésében a kormány és a főváros között komoly politikai vita robbant ki, egyébként az idősotthonban nem találtak szabálytalanságot.

Ezen kívül a Rózsa utcai otthon bentlakóinak és dolgozóinak összesen közel nyolcvan pozitív tesztjét is külön kiemelte csütörtökön a tisztifőorvos.

Hány idősotthonból érkeztek fertőzöttekről hírek eddig?

Tényleg csak a két fővárosi intézményben van sok fertőzött?

Biztonságos az, hogy a kórházból tesztelés nélkül küldik vissza az időseket az otthonokba?

Nem tudni, hány idősotthont ért el a vírus

Egy hete hivatalosan még arról beszélt Müller Cecília, hogy a Pesti úti otthonon kívül sehol nem volt "járványos méretű" az idősotthonokban a koronavírusos megbetegedések száma. Ekkor még azt fogalmazta meg célként, hogy sehol máshol ne is ölthessen járványos méreteket. Ezt úgy tűnik, nem sikerült megakadályozni, hiszen az országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján csütörtökön már kijelentette, hogy

"Járványos mértékben" jelenleg 11 idősotthont érint a koronavírus országszerte, de nagyszámú megbetegedés csak a Pesti úti és a Rózsa utcai otthonban van.

Ahogy azt már említettük, az operatív törzs (a Pesti úti és a Rózsa utcai eseteket leszámítva) nem közöl pontos adatokat az idősotthonokban megfertőződöttekről. Viszont több intézmény vezetői, fenntartói, sőt érintett települések fideszes polgármesteri is elkezdtek beszámolni olyan otthonokról, amelyekben már vannak olyanok, akiknek pozitív lett a koronavírus-tesztje. Eddig összesen hat település nyolc intézménye került be a hírekbe:

Azt, hogy a fent felsorolt intézmények közül a fővárosi fenntartásúakon kívül hány számít bele abba a 11 intézménybe, amelyben "járványos méretű" a fertőzés az operatív törzs szerint, nem lehet tudni, de a tisztifőorvos szerint

A két fővárosi otthont leszámítva sehol nincs húsznál több igazolt fertőzött, de a megbetegedések száma minden érintett idősotthonban "jellemzően inkább tíz alatti".

Ez már a borsodnádasdi fideszes polgármester múlt szombati bejelentésének is ellentmondott. Kormos ugyan nem kapott hivatalos adatokat, de már múlt hétvégén azt állította: megbízható forrásból úgy tudja, a hogy a 41 fős borsodnádasdi idősotthon lakóinak fele koronavírusos.

Azóta ki is derült, hogy 31 koronavírus-fertőzést regisztráltak ebben az állami fenntartású otthonban, közülük egy lakó meghalt, 15 beteget pedig kórházban ápolnak

Hiába érdeklődött az operatív törzsnél, a Borsod megyei kormányhivatalnál és a borsodnádasdi idősotthon állami fenntartójánál, az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézménynél is a 444.hu arról, hogy konkrétan hány igazolt koronavírus-fertőzött lakója illetve dolgozója van ennek az intézménynek, erre sehonnan nem kaptak érdemi választ.

Kórházból teszt nélkül vissza

Szintén a csütörtöki tájékoztatón beszélt arról az országos tisztifőorvos, hogy bár sokan kritizálják ezt,

szerinte a kórházakból idősotthonokba visszabocsátott idősek ügyében a jelenlegi eljárásrend kellő biztonságot nyújt.

Müller Cecília ezúttal részletesen ismertette is azt az eljárásrendet, amely alapján a kórházakból negatív teszt nélkül is visszaküldhetik az idősotthonokba az embereket. Most kiderült az is, hogy nem csak akkor nem muszáj a kórházban tesztelni egy idős beteget hazaengedés előtt, ha nem koronavírus-gyanús tünetek miatt került be.

Akkor is visszaküldhetik az időseket az otthonokba negatív teszteredmény nélkül, ha őket már igazolt koronavírus-fertőzöttként vitték kórházba.

A kórházból negatív koronavírus-teszt eredmények nélkül visszabocsátott idősek 14 napos elkülönítését ilyen esetekben az idősotthonok dolga biztosítani. Müller Cecília szerint "megfelelő izolációval" jól kezelhetőek helyben, az idősotthonokban a koronavírusos megbetegedések.

Ezt az eljárásrendet Karácsony Gergely ugyanakkor régóta kritizálja. A főpolgármester múlt héten egy online sajtótájékoztatón arról beszélt: elképzelhetőnek tartja, hogy a fővárosi fenntartású idősotthonokba a kórházakból tesztelés nélkül visszaküldötteken keresztül is bejuthatott a koronavírus. A főpolgármesterrel együtt összesen 42 ellenzéki polgármester írt közös nyílt levelet, amelyben többek között azt követelték Orbán Viktortól, hogy kórházakból csak negatív teszttel kerülhessenek vissza az idősotthonokba a gyógyult betegek.

Az is megfigyelhető több idősotthonnal kapcsolatban hogy csak akkor derült ki, hogy bekerült a fertőzés az intézménybe, amikor más okból kórházba szállított idős bentlakókon észrevették a koronavírus tüneteit, ezért aztán másokat is teszteltek az otthonban. Az érdi Betegápoló Irgalmasrend Szent József Otthon esetében annak köszönhetően, hogy ily módon nagyon hamar kiderült a fertőzés ténye, hamar sikerült megfékezni azt, így rövid időn belül fel is lehetett oldani a tisztifőorvos által elrendelt karantént.



A megfelelő izolációról egy másik kontextusban (az egy háztartásban élők tekintetében) Müller Cecília csütörtökön azt mondta: egy igazolt fertőzöttnek külön szobára, külön fürdőszobára és teakonyhára van szüksége.

Ez a fertőzöttek izolációjára kötelezett idősotthonokkal kapcsolatban azért érdekes, mert az állami és önkormányzati fenntartású otthonokban is kevés az olyan szoba, ami külön mosdóval rendelkezne. Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő, Kassai Dániel több mint harminc idősotthon vezetőjének beszámolójára hivatkozva arról írt, hogy

az intézményvezetők ennek ellenére mindent megtesznek a lehetőségeiken belül: átalakítják a társalgót, áthelyeznek lakókat, hogy szoba szabaduljon föl, viszont 1-2 koronavírus gyanús beteg elkülönítésén túl nagyobb létszámú beteg esetén ezt már nehezen tudják megoldani.

Külföldön is óriási probléma

Nemzetközi példák alapján is jól látszik, hogy az idősotthonok különösen veszélyeztetettek: a koronavírus-járvány minden második áldozatát az idősotthonokban szedi több európai országban is. A London School of Economics kutatói az olasz, spanyol, francia, belga és ír adatokat nézték át ebből a szempontból, és az előzetes eredmény szerint az idősotthonok érintettsége annál is nagyobb, mint amit általában gondolni szokás.

Ez nemcsak amiatt fordulhat elő, mert a koronavírus a statisztikák szerint az ilyen otthonokban bentlakók életkoruk és egészségügyi állapotukból alapján a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportnak számítanak, de azért is, mert ezekben az otthonokban nem igazán van lehetőség az izolációra. A fertőzés bekerülésének esélyét növeli, ha az idősotthonok dolgozói nem bent laknak az intézményben, hanem máshonnan járnak be, vagyis másokkal is találkoznak az otthon lakóin kívül.

Ha pedig egyszer bejut a fertőzés egy ilyen közösségbe, nehéz megfékezni.

Egy madridi idősek otthonának példája ezt már március közepén megmutatta. A Monte Hermoso otthonban sorra haltak meg az idős emberek, amíg nem tesztelték a bentlakókat koronavírusra, és mire komolyabb erőket vetettek be az ápoltak megmentése érdekében, már késő volt. Franciaországból is érkezett már olyan idősotthonról hír, ahol 21 ember vesztette életét. Stockholmban pedig kiderült, hogy több százan fertőződtek meg egyetlen otthonban.

A legfrissebb adatok szerint Szlovákiában eddig halálos áldozatok többsége ugyanannak az idősotthon lakója volt. De a Magyarországgal határos országok közül Horvátországban (ahol napokig várt egy idősotthon, mielőtt jelentette volna a vírus megjelenését) és Szlovéniában is tíz fölötti volt már a múlt hét végén azoknak az idősotthonoknak a száma, ahol felütötte a fejét a vírus.

A koronavírus által különösen fenyegetett idősotthonokat most több európai országban intenzív teszteléssel igyekeznek megóvni.

Belgiumban kedden jelentették be, hogy három hét alatt az ország valamennyi idősotthonának minden bentlakóját, azaz 210 ezer embert fognak tesztelni. Nagy-Britanniában az idősotthonok dolgozóit, a tüneteket produkáló bentlakókat és azokat is tesztelik, akik kórházi kezelés után kerülnek bentlakásos intézménybe. Csehországban pedig már egy hete kötelezően tesztelik koronavírusra az idősotthonban dolgozókat.

(Borítókép: Busszal szállítják el a lakókat a Pesti úti idősotthonból 2020. április 9-én. Fotó: Huszti István / Index)