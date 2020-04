Marad zárva a hétvégére a Margitsziget, a Népsziget és a Római-part is

A húsvéti korlátozásokhoz hasonlóan az április 18-ai hétvégére is korlátozásokat rendeltek el Budapesten a polgármesterek. (A vidéki korlátozásokról itt olvashat.)

Karácsony Gergely főpolgármester péntek déltuán elrendelte hétvégre (szombat és vasárnap reggel 9 és este 8 óra között) a Margitsziget lezárását. A sportolás közbeni kötelező távolságtartásról pedig a jövő héttől táblák is figyelmeztetnek majd a Margitszigeten.

Továbbra sem látogatható a Népsziget és a Marina part sem - közölte a XIII. kerületi önkormányzat. A veszélyhelyzeti polgármesteri utasítás értelmében a Népszigetre, valamint a Meder utca és a Hajókovács utca kereszteződésétől a Marina sétány, valamint a Marina sétány és a Duna folyam közötti területre április 14-től május 3-ig 8:00 óra és 22:00 óra között nem lehet belépni. Emellett a Bulcsú park és a Ruttkai Éva park lezárásának meghosszabbításáról is döntés született.

A hegyvidéki polgármester döntése alapján a Normafa parkolói továbbra is zárva lesznek, ahogy a Normafa kilátói és vendéglátóipari egységei is, és a Libegő sem üzemel egyelőre. A rendészet járőrei rendszeresen ellenőrzik a területet, és bírságolják a tiltott helyen parkolókat - közölte az önkormányzat április 14-én. Azt írják, eredményesnek bizonyult Pokorni Zoltán polgármester döntése, amivel az ünnep előtt a Normafa még nyitva lévő parkolóit is lezáratta, mert jelentősen csökkent a területre látogatók száma. A hétvégén volt ugyan néhány biciklis és futó a Normafán, de mindenki betartotta a szükséges távolságot.

A II. kerület polgármestere, Örsi Gergely szintén meghosszabbította a lezárásokat.

Piaccal kapcsolatos intézkedések:

Továbbra is érvényben marad, hogy a kerületben működő piacokon a vásárlóknak kötelező tartani a 2 méteres távolságot. A járványveszély enyhítésének érdekében maszk, ennek hiányában orrot és arcot takaró textil, kendő vagy sál viselése kötelező a II. kerületben működő valamennyi piac- és vásárcsarnok területén.

Szabadidős tevékenységre vonatkozó korlátozások:

A II. kerület egyes zöldterületeihez, közparkjaihoz, erdőterületeihez kapcsolódó parkolókat lezárják.

Az érintett területek környezetében a lezárással érintett területen a gépjárművel történő várakozást megtiltják.

A szabályozás 2020. április 19-e, vasárnap 24 óráig lesz érvényben.

A rendőrség és a Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársai ellenőrzik majd ezeket. Aki nem tartja be, szabálysértési bírságot kaphat.

Terézvárosban: "a közterületeket kizárólag áthaladásra és egyéni sporttevékenységre lehet használni, a közterületeken semmilyen csoportosulás (kettő vagy több nem ugyanazon háztartásban élő személyekből álló gyülekezés) nem megengedett, a közterületi padokon és más utcabútorokon kizárólag egészségügyi okból lehet tartózkodni. E kivételes esetben is legfeljebb 15 percig" - írta Soproni Tamás momentumos polgármester. Emellett további korlátozások is érvényben maradnak, ezekről itt olvashat bővebben.

Óbudán a hétvégére lezárják az Óbudai-szigetet, a Római-partot és a Kossuth Lajos üdülőpartot. Ezeken a helyeken emiatt egyáltalán nem lehet majd belépni, de kutyát sétáltatni is tilos lesz.

Józsefvárosban lezárják a Teleki téri, Mátyás téri, Kálvária téri és Golgota téri közparkokat és a FiDo Parkot. Nem lesz használható az Orczy Park sem a hétvége alatt. A járványveszély enyhítésének érdekében egészségügyi maszk – ennek hiányában annak funkcióját és rendeltetését betöltő orrot és szájat takaró textil (kendő, sál) - viselése lesz kötelező az önkormányzat által fenntartott Teleki téri piac területén, írta a polgármester, Pikó András. További részletek itt.

A közösségi közlekedést érintő korlátozás, hogy április 27-től, azaz jövő hét utáni hétfőtől a BKK járatait kizárólag maszkkal (kendővel vagy sállal is lehet) eltakart arccal vagy maszkban lehet igénybe venni.