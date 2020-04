Müller Cecília: Lassan belépünk a tömeges megbetegedések szakaszába

Cikkünk frissül.

Az érettségiket május 4. és május 21. között tartjuk meg – ismertette Maruzsa Zoltán. A köznevelésért felelős államtitkár szerint kizárólag azokban az esetekben lesz szóbeli, ahol az írásban szinte lehetetlen lenne. Öt ilyen tantárgy van, valamint a testnevelés, amit írásban nyilván nem lehet teljesíteni. Azok, akiknek írási nehézségei vannak, szintén szóban érettségizhetnek.

Az államtitkár az előrehozott érettségik elhalasztásáról beszélt, valamint azok technikai részleteiről. Akik elállnak a felvételitől, azok számára segítséget nyújtanak, a díjakat visszatérítik. Sokaknak nyelvvizsga kell a felvételihez, így a nyelvi tantárgyak esetében Maruzsa bejelentette:

Teljesértékű nyelvvizsgát ér majd idén a nyelvi írásbeli érettségi.

Már a csütörtöki kormányinfón bejelentette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a járványhelyzet alatti érettségire vonatkozó módosításokat, azaz hogy megtartják a vizsgákat, de csak írásbeli lesz, ami május 4-én kezdődik.

Az érettségi lebonyolításához két hétre lesz szükség, a gyakorlatban pedig szigorú egészségügyi követelmények lesznek.

Például a vizsgázók létszáma egy helyiségben nem lehet több 10 főnél, és vizsgázók között pedig meg kell lennie a másfél méter távolságnak. Maruzsa ugyanakkor kiemelte:

legfeljebb tíz főről és legalább másfél méterről van szó – előbbi kevesebb is lehet, utóbbi pedig több.

Mindeközben a járvány miatt felfüggesztik az OKJ-s vizsgákat, valamint a nyelvvizsgáztatásban is könnyítéseket vezettek be: online, írásban lesz lehetőség ezeket a vizsgákat letenni.

Az érettségi vizsgák idén – a munkába igyekvők forgalmát elkerülendő – nem 8, hanem 9 órakor kezdődnek majd, és nemcsak a tantermekben, hanem az iskolákban is a csoportosulást akadályozó szabályokat vezetnek be, hogy elkerüljék a fertőzést veszélyét. Ebben a munkában a rendőrség is az iskolák segítségére lesz.

Az érettségizők viselhetnek maszkot, de ez nem lesz kötelező.

Maruzsa azt is elmondta, hogy az utazások kockázatának csökkentése érdekében kollégiumi elhelyezést biztosítanak majd azoknak a diákoknak és tanároknak, akiknek az érettségi miatt sokat kellene ingázni a vizsgák heteiben.

Az államtitkár szerint külföldi állampolgárok is érettségizhetnek majd, és a kettős állampolgárok esetében lehetővé fogják tenni a

a vizsgák érdekében. Maruzsa szerint a ballagások az általános tilalmi körbe tartalmaznak, nem lehet most ilyen rendezvényt tartani.

Maruzsa kifejezett kérésnek nevezte, hogy beteg gyermek ne vegyen részt a vizsgákon, tehát akinek bármilyen tünete van, az inkább halassza el a vizsgáját. Az államtitkár kérdésre elárulta, nemzetközi példákat is megvizsgáltak, és

nem tartják indokoltnak az érettségizők tömeges tesztelését.

Maruzsa szerint lesz elég felügyelő tanár, mert eddig 4 ezren kellett, hogy elvégezzék ezt a munkát, most pedig, az új beosztás alapján

6 ezer, 6500 pedagógusra lesz szükség.

Az államtitkár arra kérte a tanárokat, hogy vegyenek részt a vizsgáztatásban, Maruzsa maga is kéri beosztását felügyelőnek.

Müller Cecília ezután ismertette a magyarországi járványhelyzet hivatalos napi adatait. Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 1763 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

ELHUNYT ÚJABB 14 IDŐS KRÓNIKUS BETEG, EZZEL 156 FŐRE EMELKEDETT AZ ELHUNYTAK SZÁMA

Ugyanakkor 207-en már gyógyultan távoztak a kórházból.

A kormányzati koronavírusos honlap már reggel fontosnak tartotta közölni, amit Müller Cecília tájékoztatójában most megismételt: 18 főre nőtt a Pesti úti idősotthon elhunytjainak száma is. Azt is ismertette:

ORSZÁGSZERTE MÁR 847 KORONAVÍRUSOS BETEGET ÁPOLNAK KÓRHÁZBAN, 63-AN VANNAK LÉLEGEZTETŐGÉPEN.

A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat, készülve a tömeges megbetegedések fázisára, erről a tisztifőorvos azt monda, lassan belépünk a tömeges megbetegedések szakaszába.

Az Index pénteken ezeket a kérdéseket küldte el az operatív törzsnek: