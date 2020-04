Orbán a Pesti úti idősotthonról: Nem maradhat következmények nélkül, de mindent a maga idejében

Orbán Viktor szokásos pénteki interjúját adta a Kossuth rádióban.

Szó volt az önkormányzatok felelősségéről, miután Orbán elmondta, hogy a húsvéti korlátozásoknál jól vizsgáztak az önkormányzatok és polgármesterek. Ezután a műsorvezető szóba hozta a polgármesterek felelősségét és Pesti úti idősotthon ügyét, ahol a friss adatok szerint már 18-ra emelkedett a koronavírus miatt elhunytak száma.

Orbán erre azt mondta,

"Ez egy olyan tény, amin nem lehet egyszerűen csak átlépni, és nyilván nem maradhat következmények nélkül sem. De mindent a maga idejében."

Majd úgy folytatta: "tehát én azt mondom, rögzítsük azt, amit rögzíteni kell, és ma ne a felelősséget keressük, ma az összefogást keressük, ma a baj elhárításának a lehetőségét keressük, ma segítsük egymást.

Aztán majd ha túlvagyunk az egészen, akkor majd térjünk vissza arra, hogy mi is történik az önkormányzati fenntartású idősek otthonában, és hol milyen állapotokat találtunk.

Ezeket jegyzőkönyveztük, ez a jövő számára rögzítésre került, de most nem ennek van az ideje, tehát én a főpolgármester úrral is, meg a többi polgármesterrel is a lehető legszorosabb és bajtársiasabb együttműködésre törekszem, mert a veszély nem múlt el. Most még nem a felelősséget kell porciózni, majd később".

Az operatív törzs egyébként mindennap részletesen nyilatkozik a politikai viták középpontjában álló Pesti úti idősotthon megbetegedéseiről, de hogy más otthonokban mi a helyzet, arról csak az érintett polgármesterektől, intézményvezetőktől lehet hallani. Pedig már 11 intézményt érint a járvány. Erről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Orbán szerint az ilyen helyzetekben, mint ez a járvány, bizonyos életösztönöknek fel kell éledniük, és a magyaroknak jók az életösztöneik. Jók a magyarok gazdaösztönei, tudja mire tartozik felelősséggel, mondta. És ahogy családi szinten, úgy a falvak és városok szintjén is így van.

"Lehetetlen ezt a védekezést csak központilag levezényelni"

- mondta. Szerinte a "velünk született természetes intelligencia" segít meghatározni, hogy mi a felelősségünk, és "ha kapunk is központi segítséget, az persze jól jön", de ennek ki kell egészülnie a saját felelősséggel.

Orbán szerint ez egyébként országos szinten kezd jól működni, a neheze csak most következik a járványnak, a következő napokban a megbetegedések száma nagyobb ütemben fog nőni, de mire ez bekövetkezik, meglesznek a kórházi ágyak, a gépek, orvosok, ápolók,

"a nagy rohamot felkészülten fogadjuk"

- mondta.

A felvetésre, hogy azzal, hogy Európában több helyen is enyhítenek a korlátozásokon, nem lehet-e, hogy nem lesz jó hatással a magyarországi védekezésre, ahol egyelőre szigorúbbak a korlátozások, Orbán elmondta: "továbbra is keveset tudunk a vírusról, és ilyenkor az ember óvatos. Ez az életösztön vezeti a hazai védekezést is".

Megismételte, hogy szerencsénk is van, hiszen Olaszország és Magyarország között van egy ország.

"mindenki sötétben tapogatózik, de Ausztria előttünk tapogatózik a sötétben"

- mondta, és hozzátette, "ha ők ott föloldanak, akkor azt figyelni kell, tanulni kell belőle, és ami bevált ott, azt szabad átvenni."

A miniszterelnök elmondta, hogy két vagy három gyerekkel otthon lenni egy lakótelepi lakásban, de akár egy családi házban is bezárva, hozzá az internetes oktatással

"az maga a dzsihád",

de egyelőre nem meri azt mondani a magyaroknak, hogy lazítsunk. Ha Ausztriában bevált, akkor mi is elgondolkodunk rajta.

Orbán a kórházi ágyak felszabadításával kapcsolatban elmondta, hogy tudja, hogy sok kényelmetlenséggel jár, de ez kell a rendes felkészüléshez. Először azon dolgoztunk, hogy lassítsuk a terjedést, hogy az egészségügy fel tudjon készülni, és ez a védekezés sikeres volt szerinte, mert így időt nyertünk.

Elmondta, hogy ő abból indul ki, hogy több mint 1000 idősek otthona van az országban, és ha mindegyikből csak 10 ember szorul kórházra, az 10 ezer ember.

A bizonytalan jövőre kell készülni, mondta, és meghallgatva a szakértőket, tudósokat arra a következtetésre jutott, hogy a legrosszabb esetre készülve legalább 8 ezer működő lélegeztetőgépnek kell lennie készenlétben, és több mint 30 ezer ágy, amin koronavírusos betegeket lehet ápolni.

Magyarországon van 68 ezer kórházi ágy, ennek a 34%-án nem volt beteg. Ahhoz, hogy az ágyak felét felszabadítsuk tehát, csak további 16%-hoz kellett hozzányúlni, mondta Orbán, és hozzátette: annak eldöntése pedig, hogy mi a halasztható és halaszthatatlan orvosi beavatkozás nem politikai, hanem orvosszakmai kérdés, és orvosi grémium is döntött, az adta ki a szakmai iránymutatást, hogy ne küldjenek haza olyan embert, aki otthon nem kezelhető.

Orbán azt is elmondta, hogy a kórházak gazdálkodása nem volt olyan feszes békeidőben, ezért is kellett kórházparancsnokokat kirendelni, hogy katonás rendben legyen kezelve minden eszköz és azok felhasználása. A kórházak független intézmények az igazgatóknak nagy autonómiája van, de most járványhelyzet van, az operatív törzs dönt, és annak végrehajtása nem lehetőség, hanem kötelesség a kórházigazgatók kötelessége, mondta.

Szerinte azonban, amikorra tömegessé válik a járvány - ami nincs messze -, addigra mindenki hozzászokik az új helyzethez, és beletanul, hogyan kell ilyenkor viselkedni, működni.

Orbán a gazdaság átalakulásáról is beszélt. Szerinte óriási bravúr lenne, ha a gazdasági növekedés nem fordulna át negatívba, és a nullához közeli állapotban tudnánk átvészelni a válságot.

A gazdasági szereplőknek pedig arra kell figyelniük Orbán szerint, hogy persze mindenki szeretné, ha az élet visszatérhetne a gazdaságban oda, ahol a járvány előtt volt, de

"Fontos tudnunk, hogy nem lesz olyan az élet, a következő hónapokban, és valószínűleg a járvány után már sohasem, mint a járvány előtt volt. A gazdaságok nem úgy néznek majd ki néhány hónap múlva, mint ahogy a járvány előtt kinéztek"

Orbán szerint van, ami életképesnek bizonyul, de van, amit nem lehet megmenteni. Arra is szükség van, hogy a vállalkozások nézzék meg, hogy melyek azok a részei a vállalkozásuknak, ami életképes lesz, és mi az, ami egyszer és mindenkorra elvesztett piacot és megrendelést. "Mindenkinek alkalmazkodni kell" - mondta.

(Borítókép: A Pesti úti idősotthon egy lakóját szállítják. Fotó: Huszti István / Index)