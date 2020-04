Végignézte, hogy megfullad a barátja: vádat emeltek ellene

A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki nem hívott segítséget fulladozó, majd a rosszulléte után elhunyt barátjához, írja az ügyészség.

A vádirat szerint a sértett és a vádlott baráti viszonyban álltak, és éppen együtt töltötték az időt, amikor a sértett fulladozni, majd rázkódni kezdett. Ezt a vádlott is észlelte, ahogyan azt is, hogy az ágyra dőlt sértett szeme felakadt, és szájából valamint orrából is habos folyadék távozik. A sértett a rosszullét után a helyszínen meghalt.

Ugyan nem volt megállapítható az eljárás során, hogy időben érkező szakszerű segítség megmenthette volna a sértett életét,

de azt tényként meg lehetett állapítani, hogy a vádlott sem orvost, sem mentőt nem hívott a helyszínre, és nem próbált meg – tőle elvárható – segítséget nyújtani az adott helyzetben a barátjának.

Az ügyben segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Nagykátai Járási Ügyészség.