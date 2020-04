Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a teljes állami támogatás akár évekre történő elvételével fenyegeti a Demokratikus Koalíciót (DK), mondta az ellenzéki párt pártigazgatója a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatóján.

Sebián-Petrovszki László úgy fogalmazott, a kormány korábban a koronavírus-járványra hivatkozva minden ellenzéki párt állami támogatásának felét elvette, a számvevőszék pedig duplán büntetné a DK-t. Elmondása szerint ugyanis az ÁSZ olyan papírok eredeti példányait követeli, amelyek megsemmisültek a DK székházának másfél évvel ezelőtti tűzvészében, a másolatok ugyanakkor ott vannak a számvevőszéknél.

A Demokratikus Koalíció eyébként már tavaly ősszel is azt közölte, hogy a 2018-as irodatűz miatt nem tud minden adatszolgáltatásnak eleget tenni, amelyet az Állami Számvevőszék kér. Ugyan a számvevőszék már akkor is tagadta a politikai motiváció vádját, mostanra a DK országgyűlési képviselője szerint bebizonyosodott, hogy az ÁSZ nem segíteni, hanem büntetni akar, erre utal ugyanis, hogy jelentésében nem tesz említést irodájuk leégéséről, és ezzel azt a látszatot kelti, hogy rossz szándékból nem mutatják be a kért iratokat.

A kormány, ha a járványt és a válságot nem is, de a demokrácia maradványait és az ellenzéket biztosan felszámolná

– jelentette ki Sebián-Petrovszki László, aki szerint csak banánköztársaságokban és illiberális demokráciákban fordulhat elő, hogy a kormány a járvány leple alatt meg akarja szüntetni a legnagyobb ellenzéki párt állami támogatását.

A számvevőszék szerint azonban Magyarországon működik a jogállam, és a törvényeknek megfelelően zajlik a DK ellenőrzése. Mint közölték: