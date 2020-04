Koordinált szabadságkivétellel akadályozná meg az érettségi májusi lebonyolítását a PDSZ

Molnár Réka Az érettségi napja



Előkészített mindent az érettségire Kovács? - kérdezte dr. Dobó, az alföldi iskola keménykezű igazgatója májusban az iskolai mindenest, akire jobb híján a lebonyolítást bízta. Nem kedvelte Kovácsot, rég kirúgta volna, de az olyan pimaszul keveset keresett, hogy nem lehetett tőle megválni. A személyes preferenciáit háttérbe szorítva dr. Dobó inkább azt a pár, általa csak titkárnőnek nevezett alkalmazottját rúgta ki, akik szerinte túl sok fizetést kaptak (és akikkel mellesleg korábban viszonya volt, de ejtették).

-Igen, igazgató úr, a papírok bekészítve, viszont…

- És a diákok? Tudnak mindent?

- Mindannyian tudják igazgató úr, hogy mikorra kell jönni, csak az van, hogy…

-A termekkel minden rendben?

-Persze igazgató úr, csak a helyzet az, hogy…

-Na és tudják azt is, hogy szóbeli most nem lesz, igaz?

- Igen, kérem, de…

- De, de, de, mondja már végre Kovács, mi ez a sok de.

- Diákok éppenséggel vannak uram, a probléma az, hogy tanáraink nincsenek.



"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nem hagyja, hogy 85 ezer gyereket és 6 ezer pedagógust rángassanak be érettségizni a járványügyi veszélyhelyzet kellős közepén", írja nyílt levelében az érdekképviselet.

A PDSZ koordinált szabadságkivétellel akarja megakadályozni a veszélyes, májusban megtartandó érettségit, közölték.

Miután a kormány szerdán döntött arról, hogy május 4-én csak írásbeli vizsgákkal, de lebonyolítják a tavaszi érettségiket, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár pénteken ismertette az elképzeléseik szerinti részleteket:

az írásbeli érettségiket május 4-től két héten át tartanák meg, a vizsgák reggel 9-kor kezdődnek majd,

több mint 80 ezer diák és szüleik kelhetnek majd útra, de a résztvevőket a kormány nem tartja indokoltnak tesztelni,

az érettségizőknek nem lesz kötelező a maszkviselés, de a kormány biztosít maszkokat a diákokonak,

egy teremben legfeljebb 10 fő vizsgázhat, egymástól másfél méter távolságban,

a szokásos 4000 helyett idén 6000-6500 felügyelő tanárra lesz szükség.

A PDSZ ezek után emlékeztetett, hogy az érettségi akkor érvényes, ha legalább 5 tantárgyból érvényes vizsgával rendelkezik a jelölt. Mindenki számára kötelező tantárgyak:

Magyar nyelv és irodalom (május 4.),

Matematika (május 5.),

Történelem (május 6.).

Ha bármelyik ezek közül meghiúsul, az érettségi vizsga egésze érvénytelen, jelezték, hozzátéve: még a jelenlegi rendkívüli helyzetben is lehetősége van a dolgozónak az éves szabadságból legfeljebb hét munkanap igénybevételére, mégpedig a munkavállaló által megjelölt napokon. A két feltételt betartva (1. a hét munkanapot legfeljebb két részletben lehet kivenni, és 2. előtte 15 nappal be kell jelenteni), a munkáltatónak nincs mérlegelési joga a szabadság kiadása tekintetében.

A kormányt így közösen rá tudjuk kényszeríteni arra, hogy mindenki számára egységesen egy későbbi, biztonságos időszakra szervezze meg az érettségi vizsgát. Csak így biztosítható az egészség védelme mellett az esélyegyenlőség, és az egységes továbbtanulási lehetőség diákjaink számára

– írták, azt is hozzátéve azonban, hogy a szakszervezet nem tud tiltakozni a tagjai helyett. "Csak úgy tudjuk megakadályozni a veszélyes májusi érettségit, ha a dolgozók minél nagyobb számban követelnek korrekt elbánást és rendes beleszólást", írták, szabadságigénylésre biztatva a tanárokat, továbbá egy másik levél elküldésére is, amelyben a pedagógus indoklással jelzi az intézményvezetőnek, hogy nem kíván részt venni az érettségi lebonyolításában.

De nemcsak a PDSZ elégedetlen. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a megjelent kormányrendelet alapján nem tartja elégségesnek az érettségiben részt vevő személyek (diákok, pedagógusok, technikai személyzethez tartozók) élet- és egészségvédelme érdekében tett biztonsági intézkedéseket.

Ha a kormány ragaszkodik az írásbeli érettségi május 4-i kezdési időpontjához, a PSZ követeli, hogy minden olyan személyt teszteljenek, aki a középiskolai érettségiben részt vesz

– közölték. A tanári érdekképviselet azt javasolta, hogy csak azok vizsgázhassanak, illetve vehessenek részt, működhessenek közre a folyamatban, akiknek vírusteszt-eredménye negatív. Mint írták: "a fiatalok (életkoruk miatt is) akár teljesen tünetmentesen hordozhatják a vírust. Az idősotthonokban elharapózó járvány kapcsán számos esetben kiderült, hogy a vírust kórházi tartózkodást követően hurcolta be a lakó. Az elmúlt napok kórházi ágyfelszabadítása miatt sok fertőzöttkerülhetett haza családjához, így az érettségiző diákok családjához is. Minden kockázatcsökkentő intézkedésre szükség van annak érdekében, hogy megakadályozzuk az érettségik járványos góccá alakulását", fogalmaztak. Azt is írták:

ha a kormány nem teszteli az érettségi folyamatában részt vevő személyeket, minden esetleges megbetegedésért vállalnia kell a felelősséget!

Az érettségi lebonyolítása amúgy is egy összetett logisztikai feladat, de Horn György szerint ez idén még nagyobb kihívást jelent majd, sőt, a bejelentett intézkedések egy része nehezen megvalósítható. Kibeszélő című műsorunk pénteki adásában az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy ha például minden terembe 10 diák ül be vizsgázni, akkor a Maruzsa Zoltán által felvázolt 6000 felügyelőtanár valószínűleg nem lesz elég.

78 ezer diák érettségizik, és akárhogy számolom, ha mindenhol tízen lennének, akkor is az 7800 tanár

– jelentette ki Horn, aki számos egyéb aggályt is megfogalmazott a májusi érettségivel kapcsolatban.