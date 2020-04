Szijjártó a szlovák-magyar gázvezeték-rendszert összekötő interkonnektorról tárgyalt

Szijjártó Péter elégedett mosollyal ült a szolgálati kék villogósban. Most ugyan nem repülhetett, pedig azt is nagyon szeretett, minél messzebb, annál jobban. De egy kis kimozdulás kocsival se rossz, még ha csak Komáromig is mennek. Klapka György, rézágyú, fel van virágozva, dúdolta magában, fejben dekázgatva egy kicsit. A szolgálati kék villogós csomagtartójában volt egy futball labda, rajta Puskásék aláírásával, a teljes aranycsapat. Na jó, nem eredeti kézírások, de akkor is szép és exkluzív darab, egy gyönyörű fehér labda. Várta már, hogy találkozzon ezzel a Sulík nevű fickóval. "Átdobom neki a fehér labdát a túlpartra, és kérek tőle egy kardántengelyt a pozsonyi Volkswagenekből, egy vezérműszíjat a zsolnai Kiából és egy féktárcsát nagyszombati PSA Peugeot Citroëntől". Rémlett neki, hogy valahol már olvasott egy ilyen sztorit, és bízott abban, hogy az ókori görög filozófust megcáfolva kétszer is bele lehet lépni ugyanabba a Dunába.