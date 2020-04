A lengyel napiszarról vett hamis képpel nácizza Tusk nagyapját a kormánymédia

„Az a Tusk nácizza Orbánt, akinek a nagyapja valóban náci kollaboráns volt” – ezzel a címmel jelent meg egy leleplezőnek szánt cikk szombaton a kormányközeli Pesti Srácokon. Az írás szerint Donald Tusk, az Európai Néppárt elnökének nagyapja, nácik kollaboránsa volt a második világháború alatt, ami, mint írják, „kétszeres bűn, hiszen amellett, hogy a világégés kirobbantóinak szolgálatába állt a hazáját, Lengyelországot is elárulta”.

Ehhez egy bizonyító erejűnek gondolt fényképet is csatoltak, alatta a képaláírás: „Donald, kicsit szerényebben a nácizással! A vezetőülésen az Európai Néppárt elnökének nagyapja, Józef Tusk látható az SS biztonsági szolgálata, az SD tisztjeinek társaságában”.

Fotó: Facebook

Az előzmények közé tartozik, hogy az Orbán Viktorral rossz viszonyt ápoló volt lengyel mininiszterelnök, a Fidesz pártcsaládjának, az Európai Néppártnak az elnöke a magyar koronavírus-törvény elfogadása után élesen bírálta a jogszabályt, a korábbiaknál is határozottabban szorgalmazta a Fidesz kizárását a Néppártból, majd azt írta, hogy Carl Schmitt, a náci (a magyar jobboldalon kozervatív tekintélynek mondott) jogtudós is nagyon büszke lenne Orbán Viktorra. Miközben – mint a fotó is tanúsítja – valójában az ő családjában van náci szennyes, nem Orbánéban, állítja a magyar kormánysajtó.

Az egyetlen kis bibi, hogy a fénykép hamis. A katonai autóban ülő SD-tisztek között valójában nincs semmiféle Tusk, akkor sem, ha a kamerába mosolygó illető hasonlít valamennyire a Néppárt mostani alelnökére. Minden bizonnyal éppen ezért választották ezt a képet a Tuskot a szokásos „(nagy)apák és fiúk” módszert követve lejáratni akarók.

A fotót a magyar jobboldali média, bizonyára tudtukon kívül, a demotywatory.pl oldalról vehették, ami nagyjából a lengyel napiszarnak felel meg.

A hamisításnak Rácz András, a Political Capital elemzője ment utána, és megtalálta az eredeti fényképet is. Az a német szövetségi levéltár honlapján található, Tusk-mentesen, ugyanis a kép 1939 szeptemberében, Lengyelország lerohanása idején készült, és az autóban minden bizonnyal echte német tisztek ülnek.

Ugyebár nagyjából kizárható, hogy egy lengyel SS-tag lehessen, főleg nem 1939-ben, amikor a fotó készült. (...) Donald Tusk nagyapja, Józef Tusk valóban Wehrmacht katona volt (tehat nem SS!), ez jól dokumentált tény. És nem is új információ, mert már a 2005-ös lengyel elnökválasztási kampányban előkerült, ergo mintegy 15 éves "hír". Egyébként az elérhető lengyel források szerint kényszer-sorozottként szolgált, 1944 augusztusa és októbere között, tehát nem önként - előtte pedig koncentrácios táborban raboskodott” – posztolta a Facebookon Rácz András.

Vagyis Tusk nagyapját úgy sorozták be, kényszerrel, mint ahogy más hadseregbe is szokás, főleg háborúban, vagy mint ahogy az államszocializmusban is besoroztak a magyar néphadseregbe mindenkit, akinek nem volt szerencséje, beleértve a Fidesz alapító gárdáját.

A kutató szerint a jól ismert Wehrmacht-sztorihoz illusztracióként SS-eket ábrázoló fotó hasznalata „egyértelmű és ostoba hamisítvány”.

A hamis kép ugyanakkor máris nagy karriert futott be a kormányzati és kormányközeli propagandatérben. A Pesti Srácok mellett a Tusk-nagypapa „náci múltjával” foglalkozott Habony Árpád V4NA hírügynöksége, a Pesti Srácok cikkét azonnal szemlézte a Magyar Nemzet, nem késlekedett az Origo, Schmidt Mária egy csavarral szintén azonnal twittelt a képpel, majd jött a magyar közszolgálati média, és az M1 Híradójában ismét beszámoltak róla, hogy „az a Donald Tusk nácizza Orbán Viktort, akinek a nagyapja valóban náci kollaboráns volt”.

Végül jött Szijjártó Péter, a magyar külügyminiszter náci múltról nem beszélt, de azért a Pesti Srácok formuláját használva szintén több szerénységet kért Tusktól, hiszen:

Hány lélegeztetőgépet, maszkot vagy védőruhát szerzett eddig Európának? Nos, amíg ezekre a kérdésekre a válasz: nulla, addig több szerénység lenne indokolt az elnök úr részéről.