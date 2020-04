Újabb idősotthonban kapta el a koronavírust egy gondozó

Cserdiné Németh Angéla, Budapest XV. kerületének polgármestere Facebookon jelentette be, hogy szombaton a kerületben található Erdőkerülő utcában található Nyugdíjasház és Idősek Gondozóháza egyik gondozóját is koronavírussal diagnosztizálták, így az otthon teljes területére kijárási és látogatási tilalmat rendelnek el.

A polgármester vasárnap reggel azt írta, azonnal megkezdik a ház lakóinak és dolgozóinak COVID-19 szűrését, tesztelését. Hozzátette azt is, hogy a jogszabályok értelmében a 70 év feletti idősek ellátása továbbra is az önkormányzat feladata, így ezen idő alatt a bentlakóknak továbbra is biztosítják heti 1 alkalommal a bevásárlást – 10 ezer forint összegig és 7 kilogramm súlyhatárig. Ez magába foglalja az alapvető élelmiszerek, tisztálkodási szerek beszerzését, emellett pedig kiváltják a gyógyszereket és feladják a postai csekkeket is.

Fotó: Google Maps Erdőkerülő utcai idősek otthona

Az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy a koronavírus sok szociális intézményt érint már , egészen pontosan 18 olyanról tudnak, ahol jelen van a fertőzés. Az ugyanakkor nem egyértelmű, hogy az Erdőkerülő úti Nyugdíjasház már benne volt-e ebben a számban.