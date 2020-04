1916 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 17 beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, vasárnapra 1916 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, ebből 1477 az aktív fertőzött. Elhunyt újabb 17 krónikus beteg. Ezzel 189 főre emelkedett az elhunytak száma, 250-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Jelenleg 784 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 61-en vannak lélegeztetőgépen - írja a hivatalos kormányzati honlap.

A fertőzöttek több mint fele budapesti, itt 100 000 lakosra már 55 igazolt koronavírus-fertőzött jut. Csongrád megyében megugrott, egy nap alatt 44-ről 57-re nőtt az igazolt fertőzések száma, míg Komárom-Esztergom megyében 25-ről 32-re emelkedett az igazolt esetszám. Lélekszám-arányosan a főváros után Fejér megyében a legrosszabb a helyzet, ahol 100 000 lakosra 35 fertőzött jut, majd Pest megye jön 22-vel, Zalában pedig 15 igazolt fertőzött jut 100 000 lakosra. A legjobb a helyzet továbbra is Békés és Hajdú-Bihar megyében.

Az operatív törzs szombati tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, hogy minden forgatókönyvre fel kell készülni, de a mostani számok még mindig nem árulkodnak a megbetegedések robbanásszerű növekedéséről.

Megismételte, hogy a fertőzöttek valós számát a hivatalos adatok természetesen nem tükrözik, de az biztos, hogy 829 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, hatvanan vannak lélegeztetőgépen. A kórházba kerülők mindegyikének súlyos tünetei vannak, az intézményekben ápoltak számát érintő emelkedő tendencia pedig fokozott óvatosságra kell intsen mindenkit.

21 főre nőtt a Pesti úti idősotthon elhunytjainak száma is. Az országos tisztifőorvos ezzel kapcsolatban elmondta, hogy országszerte zajlik a hétvégén is az a kiterjedt járványügyi vizsgálat, amelyet az idősotthonokban kezdtek a hét elején. Már 18 olyan szociális intézményről tudnak, ahol vannak fertőzések.

Kiss Róbert rendőr alezredes beszámolt a kijárási korlátozásokkal kapcsolatos hatósági adatokról és ellenőrzésekről, valamint arról, hogy a polgármesterek jogosultságot kaptak további kijárási szigorítások bevezetésére erre a hétvégére is. Az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok száma folyamatosan csökken.

Ruszin Romolusz, az operatív törzs vezetőhelyettese beszámolt azokról a cégekről, 104 ilyen vállalatról, amelyekhez honvédelmi felügyeletet rendeltek, valamint arról is, hogy a Magyar Honvédség befejezte a fővárosi Pesti úti idősotthon fertőtlenítését. Ruszin elmondta azt is, hogy a honvédség készen áll arra, hogy más intézményekben is hasonló fertőtlenítést hajtson végre. Az állományban nincs fertőzött katona.

A magyarországi koronavírus-fertőzés alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon: