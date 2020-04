Szerbia az ortodox húsvétot követően fokozatosan elkezdi enyhíteni az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében bevezetett szigorú korlátozásokat. Ez röviden összefoglalva annyit jelent, hogy keddtől viszont egy órával később, 18 órakor kezdődik majd az éjszakai kijárási tilalom, de továbbra is hajnali 5 óráig lesz érvénybe, a 65 év felettiek is kimehetnek majd rövid séták erejéig, újranyithatnak a kisebb üzletek, műhelyek, elektronikai boltok, és az építkezések is újraindulhatnak.