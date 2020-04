Feltöltőkártyás vízvétellel lehetne megoldani, hogy a mélyszegénységben élők is vízhez jussanak

A koronavírus-fertőzés kapcsán az egyik legtöbbször elhangzott tanács a rendszeres és alapos kézmosás, azonban az ország mélyszegénységben élő családjainak többségében nincs víz, és több településen az önkormányzatok is elzáratták a közkutakat.

A közkutak jelentős részén fogyasztási limit van, ez azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségnél többet nem áll az önkormányzat, ezért vagy teljesen lekapcsolták őket, vagy csökkentett üzemmódban működnek- a helyzetre a 168 óra hívta fel a figyelmet.

Glonczi László, a Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesületének elnöke az Indexnek elmondta, hogy azt szeretnék elérni, hogy senki se maradjon víz nélkül, ez ügyben egyeztetést kezdeményeztek a területileg illetékes szervekkel, és arra kérték a vízművet, hogy minden közkutat nyissanak meg, vizsgálják meg az ivóvíz minőségét, a vízműveknél pedig a kártyás fizetési rendszer bevezetését sürgetik.

Nem csak Szabolcs megyében, de az egész országban problémát jelent, hogy a mélyszegénységben élők közkutak nélkül az ajánlott alapvető higiéniai szabályokat nem tudják betartani, így kiemelten nagy a közösségben a koronavírus megjelenésének kockázata.

Tavaly mi is írtunk arról, mikor Nyíregyházán a Huszár lakótelepen közműtartozás miatt kapcsolták ki a vizet. Végül Gloncziék közbenjárásával sikerült olyan megállapodást kötni, ami azóta is jól működik, és a járvány idején is nagy segítség lenne azoknál, akik annyi tartozást halmoztak fel, hogy kikapcsolták náluk a vizet.

A kártyás feltöltés hasonlít a mobilelőfizetéseknél már ismert előre fizetéssel, azzal a csavarral, hogy itt az összeg egyik fele a felhalmozott tartozást törleszti, a másik feléért pedig bizonyos mennyiségű vizet kapnak a családok. Vagyis ha valaki vesz például egy tízezer forintos kártyát, akkor ötezer forinttal csökken a szolgáltatónál felhalmozott tartozása, a másik ötezerből pedig több köbméternyi vízkeretet biztosít a szolgáltató az előfizető számára. Most azt szeretnék ha ez a lehetőség minden olyan családnál elérhető lenne a megyében, akiknél korábban a tartozások miatt kikapcsolták a vizet.

Ez a megoldás az embereknek és a szolgáltatóknak is jó, az embereknek lesz otthon vize, a szolgáltató pedig apránként ugyan, de visszakapja a kinnlévőségét

- mondta az Indexnek Glonczi, aki azt szeretné, ha nem csak Szabolcsban, de az egész országban megindulhatna egy párbeszéd arról, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben ne fordulhasson elő, hogy a mélyszegénységben élők ne jussanak vízhez, és egyre szűkebb legyen azok köre, akiknek nincs normális vízvételi lehetősége.

Az egyeztetéseik egyébként a térségben sikeresek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ területileg illetékes irodája támogatja a javaslatot, körlevélben kérik a szolgáltatókat, hogy kapcsolják vissza a közkutakat, és segítenek abban is, hogy ellenőrizzék, hogy mindenhol megfelelő-e az ivóvíz minősége, illetve segítsenek a közkutak rendszeres fertőtlenítésében is. A tiszavasvári melletti Józsefházán például sokan jelezték, hogy a víz rossz ízű, zavaros, és hasmenést, sőt kiütéseket kapnak tőle az emberek, a hivatalos szervek hétfőre ígérték, hogy mintát vesznek belőle, és megteszik a szükséges lépéseket.

Az egyesület azt reméli, hogy a döntéshozók és az önkormányzatok az egész országban egyetértenek azzal, hogy amennyiben a szegregátumban élőknél felüti a fejét a vírus az egyébként is rossz egészségügyi állapotban lévő emberek között, az egészségügyi krízist okozhat. Hangsúlyozzák, hogy ők nem azt kérik, hogy a szegény embereknek ne kelljen fizetni a lakásukban a vízért, hanem azt, hogy a Huszár lakótelepen jól működő kártyás modellt a lehető legtöbb helyen igényelhessék az emberek, akinél pedig nincs bevezetve a vízhálózat, az a közkutakon jusson vízvételi lehetőséghez.

(Borítókép: Közkút Ózdon a Hétes telepen. Fotó: Vajda János/MTI)