Karácsony: A kormányoldal elkezdett hazudni, mint az állat!

Karácsony Gergely volt a vendég az ATV Start című műsorában, ahol a főpolgármester a Pesti úti idősek otthonával kapcsolatban elmondta: nem igaz, hogy nem volt orvos az önkormányzati fenntartású intézményben, egy orvos folyamatosan dolgozott, sőt volt, hogy kettő is. Az sem igaz, hogy felmondtak volna az idősotthon orvosának, sőt kivezényeltek egy másikat is korábban az intézménybe, így volt, amikor ketten is felügyelték a gondozottakat.

Karácsony arról is beszélt, hogyan kezdődött a politikai üzengetés.

Úgy indult el, hogy a kormány elkezdett hazudni, mint az állat, mi pedig nyilvánosságra hoztunk olyan dokumentumokat, amelyek ezeket a hazugságokat cáfolták. Szerintem az egymásra mutogatásban nem vagyunk egyformán sárosak

– foglalta össze a főpolgármester.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a fővárosnak sikerült beszereznie teszteket, de más formában valósult meg, mint ahogyan azt tervezték, ennek oka, hogy a tesztek a nemzetközi piacon is nehezen beszerezhetőek. De így is több ezer tesztet végeznek majd az elkövetkező napokban, amikkel nemcsak a fertőzést szeretnék kimutatni, de a szervezetben az ellenanyag jelenlétét kimutató teszteket is végeznek majd. Másfél millió FFP2-es maszkot is rendeltek, amiket a kerületeknek is átadnak.

A főpolgármester továbbra is kitart a tömeges tesztelés mellett, szerinte ez az egyik legfontosabb eleme annak, hogy pontosan tudják, hol tart jelenleg a vírus terjedése. Az, hogy a BKK járatain kötelező lesz a maszkviselet, már egyfajta felkészülés arra, hogy kicsit jobban szabadjára engedjék a társadalmat.