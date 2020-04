A hétfői nap legfontosabb hírei a koronavírusról

A koronavírus-járvány ellen bezárkózott a világ: különféle mértékben, de szinte minden ország boltokat, iskolákat záratott be, szigorított az utazási szabályokon és korlátozta a közösségi érintkezést. Ezeket azonban nem lehet örökké fenntartani, mert se az emberek, se a gazdaság nem bírja el hosszú távon a bezártságot. A vírus terjedésének enyhülésével a világ kormányai el is kezdték felmérni a lazítás lehetőségeit, és több országban már el is kezdődött az óvatos enyhítés. Ez azonban kockázatos lépés, nagy odafigyelést igényel, és még senki nem tudja, mi a nyerő recept (ami ráadásul országonként is erősen eltérhet). Az Európai Unió koordinációt szeretne, a tagországok inkább a saját útjukat járják. Összeszedtük, hogy milyen lazítási stratégiák merülhetnek fel, hogy ezeknek mik a lehetséges buktatóik, és hogy mire készülhet a magyar kormány.

