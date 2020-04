Mirkóczki: Egy egri idősotthonban is vannak koronavírus-fertőzöttek

Az egri önkormányzat által fenntartott Idősek Berva-völgyi Otthonában négy embernek lett pozitív a koronavírus-gyorstesztje – közölte hétfőn Eger polgármestere, a jobbikos Mirkóczki Ádám.

Eger városa 6000 tesztet rendelt a saját költségén, ebből 100 darabot kifejezetten az idősotthon számára biztosítottak múlt héten szombaton. Hétvégén így mindenkit teszteltek az idősotthonban; a polgármester szerint

három bentlakó és egy dolgozó tesztje lett pozitív.

A tesztek alapján Mirkóczki szerint egyelőre úgy tűnik, hogy négy fertőzöttből három már tünetmentesen átesett a betegségen. Van ugyanakkor egy jelenleg is aktív fertőzött a most teszteltek között. Az érvényes protokoll szerint az egri idősotthonban az Országos Mentőszolgálat elvégzi az PCR-tesztet is. Ez a teszt 24 órán belül mutatja ki biztosan, hogy a négy személy továbbra is fertőző-e, vagy sem.

Az idősotthonban élő, pozitív teszteket produkálók izolációja Mirkóczki szerint megtörtént: a bentlakókat az otthonon belül különítették el, a dolgozó pedig otthoni karanténban van.

Ahogyan arról korábban is írtunk, a világ minden táján komoly problémát jelent a sok időst kis zárt térben összezáró otthonokban kezelni a járványt, külföldön ugyanakkor több helyen elkezdték az átfogó tesztelést, míg a magyar protokoll nem ez.

Az operatív törzs hétfői tájékoztatóján az országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg 19 olyan idősotthonról lehet tudni, ahol felütötte a fejét a koronavírus. Ezek közül 8 budapesti, de van érintett intézmény Tökölön, Sződligeten, Borsodnádasdon, Nagymágocson, Mezőszilason, Győrben, Töltéstaván, Csákánydoroszlón, Bodajkon, Dabason és Seregélyesen is.

Müller Cecília Eger települését hétfőn még nem említette a felsorolásában.