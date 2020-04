Szlávik János: Nagyok sok beteg lesz még májusban

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője a köztévé hétfői műsorában arról beszélt, hogy szerinte a koronavírus-járvány május 3-ára várt csúcsa "egy darabig el fog húzódni, nagyon sok beteg lesz még májusban", ugyanakkor reméli, hogy a járvány júniusra kifut. Kérdéses nevezte, hogy ősszel milyen mértékben térhet vissza a vírus. Szlávik azt reméli, hogy őszre, de legkésőbb jövő tavaszra elkészül a koronavírus elleni védőoltás, írja az MTI.

Szlávik szerint a járványkórházak felkészültek, van elég lélegeztetőgép és kapacitás a betegek ellátására. A fertőzöttek akár nyolcvan százaléka tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel eshet át a fertőzésen, éppen ezért kell az idős embereket különösen védeni, mondta az orvos. Ha meg tudják akadályozni, hogy az idősotthonokban elterjedjen a járvány, akkor elkerülhető lesz az a "hatalmas, apokaliptikus" pandémia, amely egyes nyugat-európai országokban látható.

A járvány megoldása az lesz, ha az idős embereket el tudjuk különíteni a fiataloktól.

A koronavírus ellen alkalmazott gyógyszerekről azt mondta, a fertőzés ellen igazoltan hatékony gyógyszer egyelőre nincs, de egyes malária- HIV-, és a C típusú májgyulladás-ellenes szerek Magyarországon is hatékonyak lehetnek, ezeket a Dél-pesti Centrumkórházban is alkalmazzák.

A május 3-i tetőzésről Orbán Viktor beszélt először, amikor vasárnap az ajkai Magyar Imre Kórházat ellenőrizte. Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy az előrejelzések szerint május 3-ra várható a járvány tetőzése, az operatív törzs is régóta erre készül. A Mária Rádiónak adott hétfői interjújában Orbán arról is beszélt, hogy úgy számol, május 3-án eléri az ország a teljes önvédelmi képességet, és onnantól megengedheti magának, hogy lépésről lépésre megpróbáljon visszatérni a megszokott, normális élet kerékvágásába. A kormány hétfőn azt is belengette, hogy ha valóban május 3-a környékén ér csúcsára a járvány, akkor eltolhatják az érettségi időpontját.

Hétfőre újabb 68 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 1984 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Jelenleg 811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 60-an vannak lélegeztetőgépen, 267-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Müller azt is elmondta, 10 idős, krónikus beteg hunyt el, így 199 főre emelkedett a koronavírus magyarországi áldozatainak száma.