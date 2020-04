Átlépte a 200-at a koronavírusban meghalt betegek száma

Újabb betegeknél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 2098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma, 287-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 842 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára, közölték a koronavirus.gov.hu oldalán.

A területi adatokból jól látszik, hogy a koronavírus-járvány egyre súlyosabb Budapesten: mára az igazolt fertőzöttek 51,57%-a fővárosi, a 100 000 lakosra jutó fertőzöttek száma átlépte a 60-at. Fejérben tovább folytatódik a vírus intenzív terjedése, egy hét alatt 114-ről 175-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, így 100 000 lakosra már több mint 40 koronavírus-fertőzött jut. Komárom-Esztergom megyében szombat óta lényegében megduplázódott (25-ről 48-ra nőtt) az igazolt fertőzöttek száma, így a lakosok számának arányában Pest és Fejér után már ez a harmadik legfertőzöttebb megye. Összességében az látszik, hogy a Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megye, valamint főváros alkotta földrajzi tömb az, ahol a járvány nagyobb gócai vannak, hiszen itt él a magyarországi fertőzöttek több mint háromnegyede (miközben a lakosoknak csak mintegy 40%-a él ezen a területen).

Hétfőre 68-cal emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, ami annyit tesz, hogy az első regisztrált fertőzés óta Magyarországon hétfőig összesen 1984 főnél mutatták ki a betegséget, közülük pedig összesen 199-en haltak meg addig, és 267-en gyógyultan távozhattak a kórházból.

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette azt a vasárnapi hírt, miszerint a járvány tetőzését május 3-ra várják Magyarországon a szakemberek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tetőzés annyit tesz, hogy több napig ugyanannyi megbetegedésszámot regisztrálnak majd, mint a korábbi időben. Ez az ún. plató azonban nem tudni, meddig tart majd. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a május 4-én kezdődő érettségik megtartásának ezen dátum ismeretében sincs akadálya, ha betartják a higiéniai előírásokat.

A tetőzésre technikai dolgokat is meg kell oldani, mondta, ilyen például az ágyfelszabadítás vagy azok a műszaki megoldások, amikkel az intenzív ellátás biztosítható.

Szükség van még humán erőforrásra is, ám ennek biztosítása is már hetekkel ezelőtt ezelőtt elkezdődött:

1600 fő jelentkezett egészségügyi dolgozóként önkéntes munkára;

közülük 267 fővel már szerződést is kötöttek;

a rendszerben lévő egészségügyi dolgozók közül 13 ezernél is több főt most képeznek arra, hogy a járványügyi helyzetben olyan feladatokat is el tudjanak látni, amelyeket amúgy a saját szakterületükön nem végeznek.

Szó esett a Pesti úti idősotthonról is – erről Müller elmondta egyebek mellett azt is, hogy jelenleg ebben az intézményben 223 fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 19 olyan, aki ott dolgozik, 23-an pedig elhunytak. Újságírói kérdésre elhangzott válaszként, hogy az operatív törzs szerint 19 olyan idősotthonról lehet tudni, ahol felütötte a fejét a koronavírus. Ezek közül 8 budapesti, de van érintett intézmény Tökölön, Sződligeten, Borsodnádasdon, Nagymágocson, Mezőszilason, Győrben, Töltéstaván, Csákánydoroszlón, Bodajkon, Dabason és Seregélyesen is.

A magyarországi koronavírus-fertőzés alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon: