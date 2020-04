Negatívak a tesztek, újraindul a szociális étkezés Borsodnádasdon

Átestek a másodszori koronavírus-tesztelésen is a borsodnádasdi szociális ellátórendszer azon dolgozói, akik kapcsolatban állnak a lakossággal (azaz a házigondozók), valamint szűrték a Központi Konyha munkatársait is. Kormos Krisztián polgármester tájékoztatása szerint mindannyiuk tesztje negatív lett, ezért a hatóságokkal egyeztetve úgy döntöttek, hogy teljes fertőtlenítés után újraindítják a főzést a szociális étkeztetés miatt, majd jövő hétfőtől a gyermekétkeztetés is beindul.

Persze lesznek óvintézkedések, például ételhordókban most nem lehet kérni az ételt, kizárólag egyszerhasználatos műanyagban szállítják azt. Az elővigyázatosságot és a tesztelést azután kezdte el az önkormányzat, hogy az idősotthon lakói közül többen megbetegedtek. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal április közepén közölte az RTL Klubbal, hogy az otthonban 31 betegnél igazolták a fertőzést, közülük egy ember meghalt, tizenöt főt pedig kórházban ápoltak akkor.

A polgármester azt írta friss bejegyzésében, hogy