Az egész világ visszafojtott lélegzettel várja a hírt, hogy valamelyik kísérleti oltóanyag működőképesnek bizonyul az új koronavírus ellen a teszteken. Csakhogy, ha ez be is következik, talán már idén, talán jövőre, az nem jelenti azt, hogy minden rászoruló - vagyis nagyjából a Föld minden lakosa - azonnal hozzájut. Egyszerűen nem létezik az a gyártókapacitás, amely ilyen léptékben képes lenne oltóanyagot termelni. Vagyis még évekig folyhat a világjárvány az után is, hogy megvan az ellenszere.