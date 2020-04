Koronavírus: újabb 12 magyar áldozat

Újabb 70 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2168 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 idős krónikus beteg. Ezzel 225 főre emelkedett az elhunytak száma. A gyógyultak száma 8-cal nőtt, így már 295-en vannak, akik gyógyultan távoztak a kórházból, közölte a koronavírusról szóló kormányzati tájékoztató oldal.

Jelenleg 825 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív esetek száma szerda reggelre 1598-ra nőtt.

A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára, olvasható a kormányzati tájékoztatásban, ahogyan az is, hogy a Pesti úti idősotthonban az eddigi adatok szerint 284 gondozott fertőzött és 28 elhunyt.

A fertőzöttek száma továbbra is a fővárosban a legmagasabb, az összes igazolt magyarországi eset 51,3%-át itt regisztrálták - Karácsony Gergely főpolgármester a jövő héttől újabb szigorításként elrendelte a maszkok viselését a tömegközlekedés mellett például az üzletekben is. Emellett keddről szerdára megugrott Győr-Moson-Sopron megyében az igazolt esetszám (64-ről 75-re), illetve szintén az átlagot meghaladóan nőtt (43-ról 48-ra) Veszprém megyében a bizonyítottan koronavírus-fertőzöttek száma.

Mostanra már 8 olyan megye van, ahol a 100 000 lakosra jutó fertőzöttek száma meghaladja a tízet. Lélekszámarányosan a főváros után Fejér, Pest, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében a legrosszabb a helyzet.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján elmondta Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy már 20 olyan idősotthonról tudnak, ahol megjelent a koronavírus-fertőzés, de ebből csak háromban van nagy számban fertőzöttek. Hétfőn lezárult a laborvizsgálat a Pesti úti idősotthonban (a járványügyi vizsgálat viszont tovább folytatódik), itt a korábban közölt fertőzötteken túl 247 ápoltból 58-nál mutatta ki a teszt a fertőzés jelenlétét, a gondozóknál pedig 45 tesztből 4 főnél lett pozitív az eredmény.

Müller figyelmeztetett arra is, hogy továbbra is indokolt fenntartani a korlátozásokat, mert keddre is 100 fölé ment az egy nap alatt azonosított fertőzések száma. Elmondta azt is, hogy 1 igazolt fertőzött környezetében 30 laborvizsgálatot végeznek.

Az országos tisztifőorvos még hétfőn beszélt arról, megerősítetve azt a vasárnapi hírt, hogy a járvány tetőzését május 3-ra várják Magyarországon a szakemberek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tetőzés annyit tesz, hogy több napig ugyanannyi megbetegedésszámot regisztrálnak majd, mint a korábbi időben. Ez az ún. plató azonban nem tudni, meddig tart majd. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a május 4-én kezdődő érettségik megtartásának ezen dátum ismeretében sincs akadálya, ha betartják a higiéniai előírásokat.

A magyarországi koronavírus-fertőzés alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon.

(Borítókép: Huszti István / Index)