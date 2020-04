Magyar Nemzet: Változhat az időseknek járó idősáv a boltokban

Módosulhat a 65 év felettiek számára kiszabott vásárlási idősáv a boltokban a jelenlegi háromórás, kizárólagos időtartam rövidülésével és a szombati nap korlátozásainak eltörlésével, írja a Magyar Nemzet nevű kormánylap saját értesülései alapján.

Március végén léptek életbe az új bevásárlási szabályok, amelyek értelmében az élelmiszerboltokban, drogériákban, gyógyszertárakban és piacokon bevásárlási sávokat hoztak létre, hogy elválasszák a veszélyeztetettebb, 65 évesnél idősebb embereket a fiatalabbtól. A megoldás értelmében a 65 évnél idősebb személyek csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlásaikat, ebben az időben csak ők vásárolhatnak az üzletekben, piacokon. Ezen az idősávon kívül viszont ők nem tartózkodhatnak ezeken a helyeken.

Az első napokban mi is megnéztük, hogyan működik; például a Lehel piacot a kérdéses idősávban. De beszéltünk az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárával is az első napos tapasztalatokról. Vámos György akkor arról beszélt, szinte zökkenőmentesen indult. És bár néhol némi feszültséget érezni lehetett, de meg kell nézni, hogy a szisztéma mennyire tartja szem előtt a délelőtt vásárolni akaró kör érdekeit, mondta. Mérlegelés után pedig akár változtatni is lehet a rendszeren.

A Magyar Nemzet most azt írja, „iparági körökben egyre gyakrabban felmerül annak lehetősége, hogy a kormány hajlik a 65 év felettieknek szóló vásárlási idősáv finomítására, ahogy azt már a bevezetésekor is kérték a kiskereskedelmi szereplők”. A tapasztalatok szerint ugyanis a reggeli idősávban – nyitástól 9 óráig – nagyon megnőtt a forgalom a boltokban, és sok helyen hosszú sorok alakultak ki, majd 12-kor megint hirtelen nő meg a forgalom. „Úgy tűnik, hogy a korlátozott időtartam miatt túlságosan koncentrálttá váltak a 65 év alattiaknak elérhető időszakok a nap során” – fogalmaz a kormánylap.

Úgy tudják,

a jövőben két órára változhat a 65 év felettiek által a bolti vásárlásra kizárólagosan fordítható idő délelőttönként, ami ráadásul szombatonként teljesen megszűnhet.

Tehát szombaton mindenki akkor menne vásárolni, amikor akar.