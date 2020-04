Szondát kért az esti parlamenti vita közben a kormánypárti képviselőkre egy független képviselő

A parlamentben kedden este zajlott a vitája annak a törvényjavaslatnak, ami megszüntetné a kulturális szférában dolgozók közalkalmazotti státuszát. A javaslatot az ellenzéki felszólalók élesen bírálták, de azt is kifogásolták eleve, hogy miért most, a veszélyhelyzet alatt kell egy ilyen fontos döntést átnyomni úgy, hogy éjjel vitáznak róla, és valódi egyeztetés a szereplőkkel pedig nem előzte meg a törvényjavaslat benyújtását. De volt egy képviselő, aki mást is kifogásolt ezen az éjszakai parlamenti vitán.

A parlamenti vita másnapján, szerdán a Jobbikból 2020 elején kilépett Bencsik János, jelenleg független országgyűlési képviselő Szondát a Parlamentbe! címmel adott ki közleményt. Ebben a következőt írja:

„Kedd éjszaka, miközben a kulturális dolgozók jogfosztásáról folyt vita az Országgyűlésben, a kormánypárti képviselők a Ház méltóságát sértő módon harsányan mulattak, heherésztek, röhögcséltek. Viselkedésük annyira zavaró volt, hogy a levezető elnöktől kénytelen voltam alkoholszondás vizsgálatot kérni, hogy kiderüljön: kik használják a bezárt kocsmák helyett tivornyázásra az Országházat.

A Parlament is egy munkahely, ahová ráadásul a magyar emberek a képviseletükre választottak meg bennünket. Ezért biztosítani kell azt, hogy csak felelős, döntéshozatalra képes, belátási képességük teljes birtokában lévő képviselők vehessenek részt a szavazásokban és a napirendi pontok tárgyalásában

Mivel erre jelenleg nincs létező gyakorlat, ezért arra kérem a rendbontásra rendkívül érzékeny Kövér László házelnököt, teremtse meg a feltételeit annak, hogy a jövőben ki lehessen zárni az ülésnapról a beszámíthatatlan képviselőket. Az országgyűlési képviselőkre ugyanazon előírások kell, hogy vonatkozzanak, mint a magyar dolgozók millióira.”

A politikus a Facebook-oldalára feltöltötte a videót arról, ahogy ezt ott szóban kéri:

Bencsik János képviselő szondáztatni szeretne a parlamentben

A napirend megtárgyalásakor a téma komolyságára való tekintettel és a parlament méltóságának a megőrzése érdekében van-e lehetőség arra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy minden képviselőtársunk a teljes belátásának a képességének a teljében van, és van-e arra lehetőség, hogy akár szondáztatás útján, vagy máshogy kiszűrjük az ittas képviselőket. És ezáltal azoknak, akik nincsenek birtokában teljes ítélőképességüknek, azoknak megköszönjük a munkáját, és jó éjszakát kívánjunk. Vagy valamilyen más módon biztosítsuk azt, hogy a további vita az a ház méltóságának megfelelően folyjon.

Miközben erről beszélt, hallatszik némi morajlás is, néhányan bekiabálnak.

A parlamenti közvetítésből nem igazán derül ki, milyen kormánypárti képviselők lazulhattak annyira, de olyan nagyon sok lehetőség azért nincs, hiszen nagyon kevesen voltak a parlamentben a vitán. A jegyzőkönyv egyelőre nem került fel a parlament honlapjára, de az MTI-s közvetítésből kiderült, hogy többek között Farkas Sándor, L. Simon László és Zsigó Róbert fideszes, illetve Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselők voltak jelen a vitán, ők fel is szólaltak.

Telefonon kerestük meg a közleményt kiadó képviselőt, aki elmondta, főleg egy képviselő volt, aki feltűnően vidám volt, fejeket vágott, hangosan kurjongatott, bekiabálgatott, de nem szeretné megnevezni.

„De lehet, hogy a kormánypárti képviselők közül többen is magukra ismertek, mert az ügyrendi javaslatom közben L. Simon László és Farkas Sándor is közbekiabáltak”

– mondta Bencsik, aki szerint

attól függetlenül, hogy hangulatjavító szer hatása alatt álltak, vagy sem, felháborító, hogy miközben 19 ezer kulturális közalkalmazott jogfosztásáról tárgyal a parlament, több kormánypárti képviselő vígan röhögcséli és heherészi végig a vita nagy részét.

Azt ugyan nem tudjuk, ez a dolog eljut-e valami perféleséghez, de nem olyan régen született egy ítélet hasonló ügyben.

2013. november 6-án az ülésteremben készült videófelvételek tanúsága szerint a szocialista Józsa István felszólalása közben Pálffy István volt KDNP-s képviselő odament a szocialista politikushoz, megakasztva annak szónoklatát, kezet fogott vele, és elköszönt. Távoztában megállt Nyikos László és Szilágyi György jobbikos képviselők mellett, valamit magyarázott nekik, mire a két ellenzéki az ülést vezető Balczó Zoltán felé fordulva kézjelekkel adta az alelnök tudtára: a KDNP-s ivott.

Novák Előd akkori jobbikos (most Mi Hazánk) azt írta ki ezután közösségi oldalára, hogy a parlamentben „Piálffy István bűzlött az alkoholtól”, emellett „borszakértő mameluknak” nevezte, aki „bepiált”. Pálffy ezután indított személyiségi jogi pert Novák ellen, egymillió forint sérelemdíjat és elégtételt követelve. Első fokon megnyerte a pert, de másodfokon elbukta.

A Kúria szerint valakit részegnek mondani egy tényállítás, ezért nem volt mellőzhető az ittasság tényének bizonyítása. Ehhez azonban nem szükséges szonda vagy vérvétel, a legfőbb bírói fórum szerint egy ember spicces állapotáról „érzékszervekkel (látás, hallás, szaglás) is meg lehet győződni”. Valóságalappal bíró tényállítást tett Novák Előd tehát a Kúria szerint. A megjegyzés gúnyos volt, de nem minősült Pálffy emberi méltósága megsértésének.

Novák aztán az ítélettől megrészegülve kiélvezte a győzelem minden pillanatát, íme a sajtótájékoztatójának tömény összefoglalója:

Hosszabban ebben a cikkünkben írtunk egyébként a törvényjavaslatról: amellett, hogy könnyebb lesz kirúgni 20 ezer embert, politikai alapon is esély nyílhat a tisztogatásra, mondják a szakszervezetek arról, hogy a kulturális szférában dolgozók egyik napról a másikra elveszítik közalkalmazotti státuszukat. Fekete Péter államtitkár és a fideszes L. Simon László szerint viszont aki jól dolgozik, annak nincs félnivalója.