Újabb 14 magyar áldozata van a koronavírusnak

Újabb 116 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 2284 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt újabb 14 idős krónikus beteg, ezzel 239 főre emelkedett az áldozatok száma, 390-en pedig meggyógyultak. Az aktív esetek száma 1655-re változott.

850 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat, készülve a tömeges megbetegedések fázisára, közölte a koronavírus-helyzetről tájékoztató kormányzati oldal.

A fertőzöttek száma és a lakosságszámhoz viszonyított aránya továbbra is a fővárosban a legmagasabb, az összes igazolt fertőzés 51,4 százalékát itt regisztrálták. Hétfőn Karácsony Gergely főpolgármester a jövő héttől újabb szigorításként el is rendelte a maszkok viselését a tömegközlekedés mellett például az üzletekben is.

Bár a kormányzati tájékoztató oldal koronavírus-fertőzésről szóló, megyei adatok közlésére hivatott statikus térképén vannak pontatlanságok – a Győr-Moson-Sopron megyei igazolt fertőzések száma 3-mal, a baranyaiaké kettővel csökkent, Szabolcsban már tegnapra csökkent eggyel tegnapelőtthöz képest –, az jól látszik, hogy Budapest mellett mára egyértelműen Fejér megye a járvány gócpontja.

Ebben a megyében egy nap alatt 32-vel nőtt a fertőzöttek száma, így a százezer lakosra jutó koronavírusos esetek száma 51-re nőtt (a legfertőzöttebb területnek számító fővárosban 67 ez a mutató, Pest és Komárom-Esztergom megyében haladja meg a húszat, a többi megyében 4 és 15 között van). Országosan mostanra 23 igazolt koronavírus-fertőzés jut 100 000 lakosra. Figyelemre méltó, hogy a keleti országrészben a térképes adatok szerint egyetlen új esetet sem regisztráltak az elmúlt 24 órában.

Az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy szerdán már 825 koronavírusos beteg volt kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen. A laboratóriumok 0-24-ben működnek, így több tesztet végeznek, eddig már 52 702-t csináltak. Müller beszélt újra a Pesti úti idősotthonról: már fertőtlenítették az intézményt, és több szűrést is végeztek; 284 fertőzöttről tudnak, 28-an elhunytak.

Az ötvenszázalékos ágyfelszabadítás megtörtént a kórházakban, tette hozzá a tisztifőorvos. Müller szerint kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni, mert a kórházi ágyak kihasználtsága általában 60-70 százalék körül volt eddig is. Senki nem küldhető haza, akit emiatt valamilyen egészségkárosodás érne, mondta. Beszélt arról is, hogy szerdán 1,3 millió maszkot visznek egészségügyi intézményekbe.

Kedden négy teherjáraton 31,5 tonna védőfelszerelés érkezett Magyarországra, emellett pedig lélegeztetőgépek is. Szerdára is várnak három járatot, 3 120 000 maszkkal, 2 millió kesztyűvel és 160 lélegeztetőgéppel. Ezeket elsődlegesen az egészségügyi intézmények kapják meg. Húsz kórházba pedig fertőtlenítőszereket visznek – ezt már Kiss Róbert rendőr alezredes mondta el.

A sajtótájékoztatón részt vett Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese is, aki egyebek mellett a szakképzésben tanulók szakmai vizsgáiról beszélt. Mint mondta, javaslatokat nyújtottak be a kormánynak. Eszerint:

A VIZSGÁK ÍRÁSBELI RÉSZE LEGYEN MEG MOST, A GYAKORLATI VIZSGÁKAT PEDIG LEHETŐSÉG SZERINT MÁJUSBAN TARTSÁK MEG. SZÓBELIK NE LEGYENEK. A VIZSGÁKAT CSAK KIS LÉTSZÁMBAN LEHET MEGTARTANI.

Kedden azt mondta el Müller Cecília, hogy lezárult a laborvizsgálat a Pesti úti idősotthonban (a járványügyi vizsgálat viszont tovább folytatódik), itt a korábban közölt fertőzötteken túl 247 ápoltból 58-nál mutatta ki a teszt a fertőzés jelenlétét, a gondozóknál pedig 45 tesztből 4 főnél lett pozitív az eredmény. A tisztifőorvos arra is figyelmeztetett, hogy továbbra is indokolt fenntartani a korlátozásokat, mert keddre is 100 fölé ment az egy nap alatt azonosított fertőzések száma. Elmondta azt is, hogy 1 igazolt fertőzött környezetében 30 laborvizsgálatot végeznek.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon:

(Borítókép: Mentős a Pesti úti idősotthonnál 2020. április 9-én. Fotó: Huszti István / Index)