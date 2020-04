Karácsony: Több mint 20 ezer tesztet végez el a Fővárosi Önkormányzat

10 800 PCR típusú koronavírus tesztet végez el a fővárosi cégeknél és intézményekben a Fővárosi Önkormányzat – derül ki közleményükből.

Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebookon közzétett videoüzenetben is beszélt a tesztelés fontosságáról. Egészségügyi szervezetekre hivatkozva azt mondta, hogy nem csak a járvány megállításához van szükség minél több tesztelésre, hanem a szigorú korlátozások enyhítéséhez is, hiszen ha tudjuk, ki milyen stádiumban van (fertőző, gyógyult, vagy még nem is fertőzött) célzottabb intézkedéseket lehet hozni.

A Főváros a saját forrásait felhasználva, valamint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványának támogatásával elindítják a tömeges tesztelést Budapesten. Először az idősotthonokra és a hajléktalanszállókra összpontosítanak – mind az ott dolgozókra, mind az ott lakókra. Ezen kívül lehetőséget biztosítanak a kerületi önkormányzatoknak is, hogy azok is tesztelhessenek.

A közlemény szerint a Fővárosi Önkormányzat eddig összesen 28 ezer tesztet szerzett be. Ebből 10 ezer darab közbeszerzési eljárás keretében a Kelen Kórház Kft.-től vásárolt IgM/IgG típusú teszt, amelyeknek a felhasználása folyamatos az idősotthonokban és a hajléktalan ellátó szervezeteknél. Az fővárosi cégeknél és intézményekben használt 10 800 PCR teszt szolgáltatója a Corden International Kft.

A főváros intézményeiben folyó védekezési munkát a központi kormányzat 500 db IgM/IgG teszttel támogatja. A közleményből nem derül ki, hogy a maradék 6700 tesztet honnan szerezte be a főváros.

A teszteket a szociális, és idősotthonokban dolgozó munkatársakon, gondozottakon és az intézmények lakóin végzi el először.