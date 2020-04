Kormányhivatal: Három ellenőrzéskor sem volt orvos a Pesti úti idősotthonban

Három ellenőrzésből háromszor nem volt jelen orvos az Pesti úti idősotthonban, írja közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

Mint írják, elmúlt két napon háromszor is tartottak szúrópróbaszerű ellenőrzést a Pesti úti idősotthonban, kifejezetten azért, hogy ellenőrizzék, van-e folyamatos orvosi ellátás az intézményben, hiszen most is több tucat fertőzött idős lakó van is az intézményben, de a három ellenőrzésből háromszor nem volt jelen orvos az otthonban.

Hozzáteszik, Müller Cecília országos tisztifőorvos április 9-én tartott helyszíni szemlét az idősotthonban és még aznap kötelező határozatot adott ki, amiben elrendelte azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzat azonnal és folyamatosan biztosítsa az orvosi ellátást az intézményben. Hivatalos reakció erre még nem érkezett, de az elmúlt időszakból leszűrve valószínűleg újabb üzengetés várható.

A Főpolgármesteri Hivatal korábban az orvosok jelenlétéről azt mondta, az intézményben korábban mindvégig volt főállású orvos. Akkor azt mondták,

a Pesti úti intézmény mindvégig rendelkezett fő állású orvossal,

az otthon főállású orvosának sok egyéb dolog mellett kötelessége volt az is, hogy az otthonban gondozottak egészségi állapotát folyamatosan felügyelje,

nem kötelezték titoktartásra a korábbi főállású orvost,

végezetül pedig leszögezték, hogy természetesen nem maradt fővárosi fenntartású szociális intézmény személyes orvosi jelenlét nélkül a járvány idején, álláspontjuk szerint ezen "nincs mit tisztázni".

Müller Cecília a szerdai operatív törzs sajtótájékoztatóján azt mondta, már fertőtlenítették az intézményt, és több szűrést is végeztek: 284 fertőzöttről tudnak, 28-an elhunytak.

A Pesti úti idősotthonban, illetve annak kapcsán kialakult helyzettel korábban ebben a cikkben foglalkoztunk részletesen, és itt is írtunk róla.