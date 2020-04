Müller: Még nem vagyunk a járvány végén, még emelkedő tendenciát tapasztalunk napról napra

Május 3-ig hatályban maradnak a kijárási korlátozások, ismételte meg a kormánydöntést az operatív törzs napi tájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes. Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa azt is kiemelte, hogy a hétvégékre, valamint a május 1-jei munka ünnepére ismét megkapják az önkormányzatok, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt döntési jogkörrel rendelkező polgármesterek a további szigorítások elrendelésére a felhatalmazást.

Kiss beszámolt a határátkelők helyzetéről, valamint arról, hogy

10 742 hatósági házi karantén van érvényben.

Többeket, több mint ezer embert kellett már megbüntetni azért, mert megszegte a hatósági utasítást. A kijárási korlátozásokkal kapcsolatban csak 24 óra alatt több mint ezer rendőrségi intézkedésre volt szükség, és tovább gyarapodott a járványügyi helyzettel kapcsolatos büntetőeljárások száma is.

Újabb 116 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 2284 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, ismertette Müller Cecília a legfrissebb napi adatokat.

Még nem vagyunk a járvány végén, még emelkedő tendenciát tapasztalunk napról napra

– fogalmazott az országos tisztifőorvos, egyúttal elmondta, meghalt újabb 14 „főként idős és néhány kevésbé idős” krónikus beteg, ezzel 239 főre emelkedett az áldozatok száma, 390-en pedig meggyógyultak.

Jelenleg 850 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen

– számolt be Müller, ismét köszönetet mondva az egészségügyben dolgozók heroikus munkájáért. A tisztifőorvos beszélt arról is, hogy folytatódik az idősotthonok országos járványügyi hatósági ellenőrzése, és több helyen zajlanak a fertőtlenítések is, a honvédség bevonásával.

Helyben kell meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek segítik lassítani a járvány terjedését

– mondta a tisztifőorvos a nagy szociális, egészségügyi intézményekre utalva. Müller Cecília ezután a járványhelyzetben hiányeszközzé vált fertőtlenítőszerekről beszélt, kiemelve, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) rengeteg ilyen szernek adott engedélyt az elmúlt időszakban. A megfelelő, bevizsgált szereken egy, az országos tisztifőorvos által kiadott engedélyszámnak is szerepelnie kell, ha ez nincs rajta a terméken, akkor fenntartással érdemes csak használni.

Fotó: Index Müller Cecília

Ebben a járványban olyan szert kell választani, ami nemcsak baktérium, hanem vírusölő is, úgy mondjuk, hogy virucid

– fogalmazott Müller Cecília, ismét a hipót ajánlva. A tisztifőorvos a fertőtlenítőszerek megfelelő alkalmazásáról is részletesen beszélt, kiemelve:

a túladagolást mindenképpen kerüljük el!

A médiamegkeresésekre adott válaszok:

Nem így van, a maszkokat és az egyéni védőfelszereléseket egészségügyi intézményekbe és szociális intézményekbe szállítják, ahol erre nagyon nagy mennyiségben van szükség, mondta Müller a kérdésre, amely állította, hogy „ellenzéki képviselők szerint a Kínából érkezett eszközök egy raktárban porosodnak”. A tisztifőorvos szerint nem porosodnak.

Valamennyi krónikus megbetegedésnél magasabb a kockázat, és mivel ezek közé tartozik az autoimmun megbetegedés minden formája is, az érintettek különösen is védjék magukat, ajánlotta a tisztifőorvos.

Kiss Róbert szerint a járvány terjedésének megakadályozása indokolta, hogy az ország nyugati határán lévő földutakat eltorlaszolták.

a járvány terjedésének megakadályozása indokolta, hogy az ország nyugati határán lévő földutakat eltorlaszolták. Müller Cecília üdvözöl minden kezdeményezést, ami az emberek tájékoztatását és oktatását segíti a járvány idején.

Azért van katona az idősotthonokban, mert ők végzik a fertőtlenítést, hangzott el.

417 rendőri intézkedés volt a kijárási korlátozások megsértése miatt, 207 embert jelentettek fel szabálysértés miatt, ismertette kérdésre Kiss Róbert.

A hatósági karantént érintő figyelmeztető plakátok egy-egy embert érintő hatósági határozatok, komplett társasházat nem helyeztek idáig karantén alá.

Müller Cecília – a kormányhoz közel álló médiumok kérdéseinek megválaszolása során – azt is elmondta, 60 fokon érdemes a mosható textilmaszkokat tisztítani.

Jutott idő az anyák napi csokrok kockázatára is: „nyugodtan készítsenek és adjanak virágot az édesanyáknak”, mert a virágokkal, csokrokkal nem terjed a vírus, mondta a tisztifőorvos.

„Se szeri, se száma” a vírusoknak és szövődményeiknek, mondta még el Müller Cecília az utolsó kérdésre; a koronavírus esetetében a leginkább a gyulladásképző faktorok felhalmozódása ilyen, ezt kezelik a kórházakban, hogy a gyulladás ne okozzon szervkárosodást.

Az Index egyetlen kérdést küldött az operatív törzsnek csütörtökön, ám erre ezúttal sem kapott választ: