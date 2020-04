Kórházkiürítés miatt küldték haza félig lebénulva, hamarosan meghalt

– olvasható egy 72 éves orosházi férfi zárójelentésében, akivel április 21-én délelőtt értek haza a betegszállítók.

A férfinél három éve Alzheimer-kórt diagnosztizáltak, egészségi állapota ugyan folyamatosan romlott, de képes volt egyedül enni és kikelni az ágyból. Április 11-én szombaton agyi infarktust kapott, és bal oldalára teljesen lebénult, mentővel az Orosházi Kórház sürgősségi osztályára vitték, ahonnan aztán a neurológiai osztályra került.

A látogatási tilalom miatt Nagyné Kiss Mária telefonon két naponta hívta és egyeztetett élettársa kezelőorvosával, aki elmondta, hogy „párja infúziót és véralvadásgátlót is kap, de állapota változatlan”. Április 20-án, hétfőn már az orvos telefonált a nőnek.

Azzal kezdte, hogy ne ijedjek meg, de a párom a rehabilitációs osztályra nem tud átkerülni, mert azt ki kellett üríteni, ezért hazaküldik. Elmondta azt is, hogy már olyan az állapota, hogy elméletileg otthon is el tudom majd látni. Tisztába tudom tenni, és az etetéssel sem lehet gond, mert darabosat, akár fasírtot is, tud enni