Az I. kerületi önkormányzat dolgozóinak 5%-a koronavírusos

Az I. kerületi önkormányzat megkezdte a polgármesteri hivatalnál és valamennyi intézményénél, cégénél dolgozó munkatársainak szűrését – jelentette be V. Naszályi Márta polgármester online sajtótájékoztatón. Hozzátette: a 360 munkatársból 18-nál találtak fertőzést az első szűrésen.

A fertőzöttek nem egy intézményből vannak, hanem eloszlanak az önkormányzat különböző cégei-intézményei között. Nincs tünetük, jól érzik magukat, van, aki már gyógyul, van, aki még az elején van a betegségnek.

Azokban az esetekben, ahol a fertőzött munkatárs kapcsolatba kerülhetett a kerületi lakókkal, ott a lakóknak is javasolták a szűrést. Arra a kérdésre, hogy az érintett lakók is kapnak-e ingyenszűrést, azt a választ kaptuk, hogy ennek a szervezése jelenleg is folyik, attól függ, hogy belefér-e a rendelkezésre álló mérési kapacitásba.

V. Naszályi Márta elmondta, hogy mostantól hetente szűrni fognak. Eddig mintegy ezer szűrést rendeltek meg, ami az első három hétre elegendő, a továbbiakban még kétezret fognak.

Az önkormányzati képviselőket nem szűrték, csak a polgármestert és a két alpolgármestert, az ő teszteredményük negatív lett.