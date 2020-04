Európában épp itt várható a hidegfront legnagyobb szélvihara

80-100 km/h-s széllökést is hozhat magával a hidegfront szombat délelőttre, amit szél- és porvihar is kísérhet, írja az Időkép, ahogyan azt is, hogy a grafikonok és ábrák alapján épp Magyarországon kísérhetik a hidegfrontot a legerősebb széllökések.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint számottevő esőre nem kell számítani legalább jövő szerdáig, ami azonban nem kedvez a tavaszi növénytermesztésnek. A szárazság már hetedik hete tart, írják, a nem enyhülő, napok óta kitartóan fújó északkeleti, száraz szél nem hoz esőt.

Az első két tavaszi hónap nagyon sok kárt okozott a fagyokkal, a csapadékhiánnyal. A hetedik hete tartó száraz időben immár 50-60 mm csapadékhiány gyűlt össze az átlaghoz képest, ennek időzítése pedig mezőgazdasági szempontból kritikus.

A bizonytalan számítások szerint talán jövő hét végére délnyugatira fordulhat az áramlás, amivel akár csapadék is érkezhet. A szárazság miatt most szombaton nemcsak szél-, hanem porviharra is készülni kell.

Noha hidegfront érkezik, nem lesz túl hideg, az előrejelzések szerint Budapesten 20 fok körül lesz a legmagasabb várható hőmérséklet a hétvégén, majd ez fokozatosan emelkedik szerdáig, amikor 24 fokban tetőzhet a hőmérséklet. Ezután néhány napra ismét 18-20 fokig eshet vissza a maximum-hőmérséklet, írja az Időkép.