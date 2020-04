A csütörtöki Kormányinfón zavar támadt az erőben, mert Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: Maruzsa Zoltán szabad kezet kapott arra is, hogy a járványhelyzet függvényében elhalasszák az érettségiket későbbi időpontra. Az némi bizonytalanságot okozott, de Maruzsa Zoltán most egy videóban tiszta vizet öntött a pohárba. Sok mindenkivel konzultált, és neves járványügyi szakértők is azt javasolták, hogy

a vizsgákat jobb most megtartani, amikor a járvány kontroll alatt van, amikor az esetszám alacsony szinten stabilizálódik.

Tehát május 4-én kezdődnek az írásbeli érettségik.