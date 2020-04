Április 25-től mobiljegy alkalmazásban is lehet majd venni helyközi, teljes árú havi, valamint helyi, teljes árú összvonalas és egyvonalas havi buszbérleteket is. Ezeket a bérleteket a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. moblijegy alkalmazásában és a Simple by OTP applikációban is megvásárolhatják szombattól asz emberek - közölte a Volánbusz Zrt. pénteken.