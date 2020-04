Müller Cecília: Megkeresik a fertőzésből kigyógyult betegeket

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kezdte az operatív törzs pénteki tájékoztatóját, ami főként arról szólt, hogy az idősekre fokozott figyelmet kell fordítani. Ennek a védelemnek része, hogy a kormány 2021-től, évről évre visszavezeti a 13. havi nyugdíjat, de ezen kívül is számtalan intézkedés történt, amely az időseket segítik:

egyszerűsítették a gyógyszerek felírási lehetőségeit és azok kiváltásának szabályait is,

az élelmiszerboltokban külön idősávot vezettek be, amikor csak az idősek vásárolhatnak,

a Népegészségügyi Központ külön zöld számon ad tájékoztatást az idős embereknek,

az önkormányzatoknak pedig kötelessége az idősekről gondoskodnia, amennyiben ezt hozzátartozóik nem tudják megtenni valamint

2 millió maszkot és 300 ezer kesztyűt adnak az idősotthonoknak.

Rétvári ezután hosszasan részletezte, hogy az elmúlt tíz évben, milyen intézkedéseket tettek az idősekért. Végezetül hozzátette, „a tisztelet mondatja velük azt, hogy fokozatos figyelem illeti meg az időseket.”

Gyógyult betegektől kérnek vérplazmát - az operatív törzs április 24-i tájékoztatója

Müller Cecília országos tisztifőorvos először az elmúlt 24 óra eredményeit ismertette. Az igazolt fertőzöttek száma jelenleg 2383 fő Magyarországon, 11 ember meghalt, így jelenleg összesen már 250 elhunytat tartanak számon. A halálos áldozatok között kisebb számban vannak olyanok, akik fiatalabbak voltak, de ők is krónikus betegségekben szenvedtek, mondta Müller. Ugyanakkor a gyógyultak száma is növekszik, 411 fő teljesen felépült és eddig összesen 58 251 embertől vettek mintát. Többen vannak kórházban, mert esetükben a betegség súlyosabb formában zajlik. Jelenleg 877 embert ápolnak kórházban, 61 beteget pedig lélegeztetni kell, de az ő helyzetük sem reménytelen, hangsúlyozta Müller.

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy a járvány ideje alatt folyamatosan zajlanak a kutatások. Emlékeztetett, hogy Magyarország kötelező védőoltási rendszert működtet, ezzel 12 fertőző betegség ellen tudnak védekezni. Elmondta, hogy jelenleg is zajlik egy vérplazma terápia.

A vérplazmát egy felgyógyult betegből nyerték. A beteg, aki kapta ezt a vérplazmát, három mennyiségben kapja meg: tegnap ma és holnap. Az eljárás lényege, hogy passzív immunizációról beszélnek. Ha valaki átesik a betegségen, a vírus ellen szervezete ellenanyagokat termel. A kutatók csak a vérplazmában lévő ellenanyagokat használják fel, a beteg pedig lényegében kész ellenanyagot kap. Nem várunk arra, hogy a szervezet maga termeljen ellenanyagot. Készen juttatnak ellenanyagot a beteg szervezetébe

– magyarázta Müller.

Szükségük van olyan vérplazmára, akik átestek a betegségen, ezért a fertőzésből kigyógyult betegeket megkeresik és „emberbaráti szeretetből arra kérik, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.”

Lakatos Tibor az operatív törzs ügyeleti központ vezetője közölte, hogy új határátkelőhely nyílt meg Ausztria és Magyarország között a hegyeshalmi határátkelőhely leterheltsége miatt.

Elmondta azt is, hogy pénteken több kórházba – a Bajcsy Zsilinszky Kórházba, a Dél-Pesti Centrumkórházba, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe és a Szent János Kórházba, valamint Veszprémbe, Székesfehérvárra, Ajkára, Tatabányára és Ajkára – is védőeszközöket szállítanak, melyet a továbbiakban is biztosítani kívánnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hétvégén mindig több szabálysértéssel találkoznak, ezért arra kért mindenkit, hogy tartsák be a korlátozó intézkedéseket. Lakatos emlékeztetett arra is, hogy a polgármesterek a hétvégére ismét felhatalmazást kaptak, hogy a településeiken betartassák a szabályokat.

Ma is kérdeztünk, de minek?

A tájékoztató végén Gál Kristóf az ORFK szóvivője felolvasta azt a néhány újságírói kérdést, amit kiválogattak. Az Index arra lett volna kíváncsi, hogy

Hány embert, mennyi idő alatt, és az ország melyik részein terveznek tesztelni a Palkovics László innovációs miniszter által bejelentett – jövő héten induló – tömeges, reprezentatív tesztelés során, illetve ezeket az embereket milyen szempontok szerint választják ki?

Kérdésünket nem olvasták be, így arra választ sem kaptunk. A feltett újságírói kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy