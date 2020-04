Nem lesz kötelező a maszk viselése az érettségi közben

Hosszabb interjút készített a novekedes.hu Hajnal Gabriellával, a Klebersberg Központ elnökével. Az interjúban érintették az érettségit, a digitális távoktatást és a Nemzeti alaptanterv is.

Az érettségiről Hajnal azt mondta, hogy

annak időpontjáról – szakértőkkel egyeztetve – a kormány dönt;

az előkészületek elkezdődtek, megszervezték, hogy több iskola vegyen részt az érettségi lebonyolításában;

a maszkot az érettségi alatt nem kötelező felvenni, de ha a diák kimegy a teremből, azt fel kell tennie;

az érettségi lebonyolításához a járvány helyzet miatt kétszer annyi tanárra van szükség;

sok 60 év feletti tanár is vállalja a feladatot;

a tantermekben nem lesznek rendőrök, az iskolák előtt a csoportulások kialakulása miatt viszont lehetséges „rendőri felügyelet”.

A digitális oktatással kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy „a tanulók mintegy 0,1 százaléka az, akiket nem tudtunk elérni, közülük minden bizonnyal sokan külföldön tartózkodnak. Akit nem tudunk digitálisan oktatni, ők a 750 ezer állami rendszerben tanuló általános és középiskolás közül öt százalék, azaz 30-35 ezer tanuló”. Ezeket a tanulókat papír alapon érik el, így kapják a feladatokat, vagyis az elnök szerint ők sem maradnak ki az oktatásból. Hajnal szerint ez egyébként egy „nagyon jó arány, az öt százalék nem sok.”

Várhatóan egyébként az évzárók, így a ballagások is is elmaradnak. „Javasoljuk, hogy ha a ballagás elmarad, akkor virtuális ballagás legyen legalább, ahol az osztályfőnök is el tudja búcsúztatni a gyerekeket. Egyébként akár a szeptemberi évnyitókon is el lehet majd búcsúztatni a most végzős diákokat”, mondta az elnök.

Hajnal nem látja akadályát, hogy szeptembertől elindulhasson a NAT.

A kerettantervek készen vannak, fent vannak az Oktatási Hivatal honlapján, a helyi tanterveket pedig az iskolák készítik. Kapok visszajelzéseket és kérdéseket is ennek kapcsán. Április 30-ig csak a pedagógiai program felülvizsgálatát kell megtenni.

– mondta. Hozzátette, hogy az iskoláknak el kell döntenie, hogy a szabadon választott órakeretet hogyan használják fel és az emelt szintű oktatásban miként szervezik meg az óráikat. A helyi tanterveket úgy kell módosítani, hogy a következő tanévet már az új helyi tanterv alapján tudják az intézmények elkezdeni az 1. 5. és 9. évfolyamon.