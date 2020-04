Tizenkét ember, köztük egy 41 éves férfi is meghalt Magyarországon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 2443 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg, egy 41 éves férfi kivétel mind idősek. Ezzel 262 főre emelkedett az elhunytak száma, 458-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 899 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára, írja a koronavírusról tájékoztató hivatalos kormányzati honlap.

A területi megoszlás szerint péntekig továbbra is Budapest (1247 fő) és Pest megye (339 fő) a legérintettebb régió. Az adatokból az látszik, hogy Fejér megyében (246 fő) berobbant a járvány. Itt kiugró mértékben, egy nap alatt csaknem 13 százalékkal, míg egy hét alatt több mint 70 százalékkal nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A hét utolsó munkanapjáig a legkevesebb koronavírus-beteget Békés, Vas és Heves megyében igazolták.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi adatok ismertetése mellett beszélt arról is, hogy csütörtökön elkezdtek egy vérplazma-terápiát: ennek során egy, a betegségből már felgyógyult páciens plazmáját juttatják be a koronavírus-fertőzött beteg szervezetébe, aki ezt három alkalommal kapja meg összesen.

A kutatók csak a vérplazmában lévő ellenanyagokat használják fel, a beteg pedig lényegében kész ellenanyagot kap. Nem várunk arra, hogy a szervezet maga termeljen ellenanyagot. Készen juttatnak ellenanyagot a beteg szervezetébe

– mondta Müller, és hozzátette, mivel szükségük van olyan betegek vérplazmáira, akik már átestek a betegségen, ezért megkeresik őket, és megkérik, segítsenek.

Lakatos Tibor ezredes a védőeszközökről is beszélt, ő tájékoztatott arról, hogy több kórházba is védőeszközöket szállítanak, melyet a továbbiakban is biztosítani kívánnak. Részt vett a sajtótájékoztatón Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, aki az idősek védelmének fontosságát hangsúlyozta, és hosszasan részletezte, hogy az elmúlt tíz évben, milyen intézkedéseket tett az idősekért a kormány, és hogy miket tettek most, a veszélyhelyzet ideje alatt.

Pénteken Orbán Viktor is megtartotta szokásos Kossuth rádiós interjúját is, innen tudni, hogy jövő hét végére új kijárási szabályokat alkotnak majd, mint mondta, „ezek kialakítása gőzerővel folyik." Azt ígérte, hogy

speciális szabályok vonatkoznak majd a veszélyeztetettebbekre, mert meg kell védeni az időseket, valamint a nagyvárosokban élőket.

A miniszterelnök beszélt a kórházi ágyfelszabadítási intézkedést érintő kritikákról, és azt mondta: a felelősségteljes magatartás a legrosszabbra való felkészülés, ezt követték. Méghozzá azért, mert

ha az élet újraindításakor a vírus elszabadul, nem tudjuk megállítani, akkor valóban tízezer kórházi ágyra lehet szükség.

Szerinte azért kellett felkészíteni az egészségügyi ellátórendszert, hogy ha az ország újraindításakor tömegessé válnak a megbetegedések, ne érje őket váratlanul egy nagyobb betegtömeg, mert „egyetlen magyar emberről, (...) egyetlen beteg emberről sem" mondanak le. Beszélt arról is, hogy nem vagyunk túl a víruson (a tetőzést az eddigi hírek szerint május 3-ra várják), hanem felkészültek a legrosszabb forgatókönyvre. Szerinte együtt kell élni azzal, hogy itt ez a vírus, nincs vakcina, és egészen addig ilyen életvitelre kell számítani május 4. után, amíg lesz védőoltás.

Senki sem akar együtt élni az ellenségével, el akarja pusztítani, (...) majd ha lesz fegyver, akkor fel is nyársaljuk ezt a vírust

– fogalmazott.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon:

Borítókép: MTI Fotós: Balogh Zoltán