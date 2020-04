A DK pert indít, amiért nem mondják el, hány embert teszteltek le eddig

A DK pert indít a kormányzati titkolózás miatt - címmel adott ki közleményt a Demokratikus Koalíció. Azt írják:

"az Operatív törzs még azt sem hajlandó elárulni, hány embert teszteltek eddig. Míg az Európai országok többségében azt hozzák nyilvánosságra, hogy hány emberen végeztek eddig koronavírus-tesztet, Magyarországon csak az “akkreditált laboratóriumban vizsgált minták számát” tüntetik fel a kormányzati tájékoztató honlapon

Tehát csak a tesztek száma nyilvános, az nem, hogy valójában hány embert teszteltek koronavírusra."

"Ha igaz az, hogy egy koronavírus-fertőzöttet akár háromszor vagy négyszer is tesztelnek, az azt is jelentheti, hogy a tájékoztató honlapon közölt 60 ezer feletti szám valójában 15-20 ezer ember tesztelését takarja" - írja a DK.

Müller Cecília tisztifőorvos egyébként a vasárnapi tájékoztatón maga mondta el egy kérdésre, hogy a WHO eleve szükségesnek tartja a laborvizsgálat kontrollálását, jellemzően egy embert kétszer vetnek laboratóriumi vizsgálat alá. Sok olyan helyzet is lehet - például egészségügyi dolgozóknál -, amikor harmadik tesztet is végeznek.

"Számos olyan eset és helyzet van, amikor egy embert két három vagy akár több alkalommal is tesztelünk"

- mondta az országos tisztifőorvos.

A DK szerint a számokat nézve Magyarországon nincs érdemi tesztelés.

"A DK közérdekű adatigényléssel fordult Nemzeti Népegészségügyi Központhoz. Müller Cecília országos tisztifőorvos megtagadta a válaszadást, és cinikusan a tájékoztató honlapra irányított minket. Müller Cecília tehát hazudott, hiszen a koronavirus.gov.hu honlapon nincs ilyen adat, éppen ezért adtunk be közérdekű adatigénylést. A Demokratikus Koalíció pert indít annak érdekében, hogy az Operatív Törzs árulja el, hány emberen végeztek eddig koronavírus-tesztet Magyarországon!" - írja a párt.