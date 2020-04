A koronavírus legfontosabb hírei április 26-án

Mark McGowan, Nyugat-Ausztrália kormányfője a Twitteren jelentette be, hogy hétfőtől fokozatosan lazítanak a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseken, írja a CNN.

„Államunk figyelemre méltó eredményeket ért el a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, és bár ez a harc még egy ideig folytatódni fog, ezek az eredmények azt is jelentik, hogy óvatosan enyhíthetünk a korlátozásokon”

− írta McGowan.

Our State has seen remarkable results in the fight against COVID-19 - and while that fight will continue for some time yet, those results mean we can now cautiously adjust some of the most extreme of those restrictions. pic.twitter.com/ao7OVqAYle