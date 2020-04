Újabb tíz magyar halálos áldozata van a koronavírusnak

Újabb tíz halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon, tették közzé a hivatalos kormányzati oldalon. Ezzel 272-re nőtt a megerősített halálesetek száma. Egy 37 éves nő is meghalt, akinél extrém elhízást jelöltek meg alapbetegségként, a járvány eddigi magyarországi áldozatai között ő a legfiatalabb. Az új halálesetek közül a második legfiatalabb egy 58 éves férfi volt, akinek szívbetegsége és krónikus veseelégtelensége is volt.

A beazonosított fertőzöttek száma elérte a 2500-at.

485-en gyógyultan távoztak a kórházból.

927 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen.

Az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy bár az aktív esetek száma csökkent, ugyanakkor nőtt a kórházi ellátást igénylő koronavírusos betegek száma, szombaton 899 beteget ápoltak kórházban, közülük 54-en voltak lélegeztetőgépen. A szombatig 262, a koronavírus miatti halálos áldozatra utalva Müller elmondta, hogy az áldozatok számát ország lakosságára viszonyítva az alsó harmadban van Magyarország Európában.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a főként Kínából sokmilliós tételben érkező védőfelszereléseket nem a lakosság, hanem a koronavírus-járvánnyal küzdők számára szerzi be az állam. Egy egészségügyi dolgozó egy nap akár 4-6 maszkot is elhasználhat, ez is indokolja, hogy sokmilliós számban érkezzenek ezek az eszközök.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon:

(Borítókép: Védőruhát vesz fel egy kórterembe bemenni készülő egészségügyi dolgozó a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház COVID részlegén 2020. április 24-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)