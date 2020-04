Elindult a legforgalmasabb dunai vasúti híd felújítása

Megkezdődött az ország legforgalmasabb dunai vasúti hídjának felújítása - írta a Magyar Nemzet. A Rákóczi hídtól délre fekvő Déli összekötő vasúti híd egy harmadik vágánnyal is bővülni fog, de a munkálatok alatt is biztosítani kell két vágányt, mivel az ország egyik legforgalmasabb útvonalán - amelyen a Keleti Pályaudvartól induló bécsi vonat is áthalad - a híd nem iktatható ki.

A jelenlegi két, egyvágányos hídszerkezetet három darab egyvágányos váltja fel, ezek azonban közös pilléren fognak állni.

. A kivitelezőnek a vasúti pálya mellett át kell építenie többek közt a biztosítóberendezést, a vonatbefolyásoló rendszert, a távközlési rendszert és a felsővezetéket is.

A korszerűsítéshez szükséges kiviteli terveket és a kivitelezési munkákat a Duna Aszfalt Kft. végzi el nettó 36 milliárd forintért.

Az korábban is tudható volt, hogy a tervezett nagyberuházások közül nem állt le egy sem, de Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként elismerte, hogy több nagy beruházás irányát át kell gondolni.

Ez azonban nem érinti a HÉV-projekteket, a 3-as metró felújítását, és a főváros körüli vasúti beruházásokat sem.