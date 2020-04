7-8 százalékos visszaesést vár a koronavírus miatt az orosz gazdaságban az orosz állami számvevőszék vezetője. Alekszej Kudrin - aki 2000-től 11 éven át pénzügyminiszter is volt, majd Vlagyimir Putyinnal kritikus nyilatkozatot is tett, ám rövid szünet után az elnök megbízható szakeberei között maradt - ezzel a prognózissal sötétebb képet fest, mint az öt százalékos visszaeséssel számoló Nemzetközi Valutaalap (IMF), ám mégsem pesszimista: szerinte a járvány elmúltával hamar visszatér a normális kerékvágásba a gazdaság, annak ellenére, hogy a mély válságban egyes szolgáltatók forgalmuk 90-100 százalékát is elveszítették és a járványügyi intézkedések egész ágazatokat bénítottak meg a turizmustól a kereskedelmen át az iparig - írta a Newsru.com.