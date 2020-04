Megbüntették Hadházyékat dudálás miatt a Clark Ádám téren

"Indokolatlan hangjelzés elkövetése" miatt sorra büntették a rendőrök azokat a tüntetőket, akik a Momentum, Szél Bernadett és Hadházy Ákos képviselők felhívására a Lánchíd budai hídfőjénél demonstráltak hétfő délután, írja a 444.hu.

Hadházyék már a második dudálásos tüntetést hirdették meg a Clark Ádám térre, a múlt heti után, mert szerintük a kormány rosszul kezeli a járványt. A 444.hu szerint most hétfő délután nem sokkal öt után szabálysértési eljárást indítottak a rendőrök, köztük Szél Bernadett és Hadházy Ákos parlamenti képviselők ellen is. De a demonstráció számos egyéb résztvevője, még a biciklicsengőt használó kerékpárosok ellen is eljárás indult.

A demonstráció célja a Kásler Miklós emberi erőfforás miniszter által elrendelt 60%-os kórházi ágyfelszabadítás elleni tiltakozás volt, a helyszín pedig azért esett a Clark Ádám térre, hogy Orbán Viktor is hallja a dudaszót a Várban.

Helyszínen dolgozó videósunk szerint 5-6 autóst állítottak félre és birságoltak meg a rendőrök. Ma sokkal nagyobb volt a rendőri jelenlét, mint a múlt héten, és szinte rögtön megkezdték a dudálók igazoltatását, birságolását.

