Délelőtt nyugaton, később keleten is felhősebb lesz az ég, délután már egy kis esőt is hozhat az idő az eddig túl száraz áprilisba. Éjfélig nagyjából a Duna vonaláig juthat el a csapadékzóna - írta a Met.hu.

A délies szelet főként a nyugati tájakon élénk lökések kísérik, de zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Az idő azonban meleg lesz, a nappali csúcs 19 és 25 fok között valószínű. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő.

Ez a csúcs egyébként valamival magasabb is lesz, mint az Afrika déli részén fekvő Zimbabwe fővárosában. Harare lakóinak ma be kell érniük 24 fokkal. Igaz, ott most tulajdonképpen késő ősz van.