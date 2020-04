Korábban az Indexen is foglalkoztunk már azzal, hogy az új típusú koronavírus a férfiaknál nagyobb eséllyel okoz súlyos tüneteket, és többen is halnak meg a betegségben, mint a nők között. Azt egyelőre nem tudni, hogy ennek pontosan mi az oka, a kutatókban azonban felmerült, hogy a nőkben fellelhető hormonok lehetnek felelősek érte. Ezért most két klinikai vizsgálat is indul, amelyekben női nemi hormonokkal fogják kezelni a jelentkezőket.